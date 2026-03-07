Raymond Indra/Nikolaus Joaquin Bisa Kalahkan Kim Won-ho/Seo Seung-jae di Semifinal All England 2026?

BIRMINGHAM – Kejutan besar terjadi di Utilita Arena Birmingham pada babak perempatfinal All England 2026, Jumat 6 Maret 2026. Ganda putra Indonesia, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, tampil beringas dengan menumbangkan raksasa China sekaligus unggulan ketiga turnamen, Liang Wei Keng/Wang Chang.

Tanpa harus melalui drama rubber game, juara Australian Open 2025 ini menyudahi perlawanan ganda putra nomor tiga dunia tersebut dengan skor meyakinkan 21-18 dan 21-12. Kemenangan yang diraih dalam durasi 36 menit ini memastikan Raymond/Joaquin menjadi satu-satunya wakil Merah Putih yang tersisa di babak semifinal turnamen level BWF World Tour Super 1000 tersebut.

1. Dominasi Serangan sejak Awal Laga

Sejak shuttlecock pertama dipukul, ganda muda Indonesia ini langsung mengambil inisiatif serangan. Strategi agresif ini terbukti ampuh meredam permainan Liang/Wang yang biasanya dominan. Kepercayaan diri yang tinggi menjadi kunci utama bagi Raymond/Joaquin untuk mendikte jalannya pertandingan di hadapan publik Inggris.

"Kami tadi lebih percaya sama diri sendiri dan menjalankan instruksi pelatih untuk lebih banyak mencari dan melakukan serangan," ujar Raymond melalui keterangan resmi Humas dan Media PP PBSI,” Sabtu (7/3/2026).

Raymond dan Nikolaus di All England 2026 PBSI

Senada dengan rekannya, Joaquin menambahkan bahwa mereka turun ke lapangan dengan mentalitas tanpa beban.

"Hari ini kami bertanding dengan mindset sama-sama mempunyai kesempatan untuk menang," lanjut Joaquin.