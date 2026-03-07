Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Langkah Marc Marquez Pertahankan Gelar Juara di MotoGP 2026 Berat, 5 Rival Siap Menjegal!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |03:07 WIB
Langkah Marc Marquez Pertahankan Gelar Juara di MotoGP 2026 Berat, 5 Rival Siap Menjegal!
Langkah Marc Marquez mempertahankan gelar juara dunianya tahun ini sungguh berat (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

MANTAN pembalap MotoGP, Ruben Xaus, menilai langkah Marc Marquez mempertahankan gelar juara dunianya tahun ini sungguh berat. Sebab, ada lima rival yang siap menjegalnya di MotoGP 2026.

Marquez gagal bersinar pada seri perdana yakni MotoGP Thailand 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, pekan lalu. Ia finis kedua di Sprint Race tapi harus retired pada balapan utama.

1. Tidak Menduga

Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)
Marc Marquez vs Pedro Acosta di MotoGP Thailand 2026 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Xaus menilai, Marquez tidak menduga akan ada lima pembalap yang bisa mengimbanginya di Thailand. Mereka adalah Pedro Acosta, Jorge Martin, Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, dan Ai Ogura.

"Mungkin Marc Márquez tidak menduga akan ada lima rival ini," kata Xaus, dilansir dari Motosan, Sabtu (7/3/2026).

2. Kejar Ketertinggalan

Pria asal Spanyol itu menambahkan, Marquez pasti akan berbenah dan mengejar ketertinggalannya poin dari lawan di seri-seri berikutnya. Performa dalam 2-3 balapan ke depan akan sangat krusial.

 

