Sebut Ducati Hanya Punya 1 Pembalap, Pengamat: Harga Mahal Kedatangan Marc Marquez!

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat mengatakan, Ducati Lenovo tengah membayar harga mahal kedatangan seorang Marc Marquez. Bahkan, menurutnya, tim tersebut hanya punya satu orang pembalap saja.

Marquez merapat ke tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Pembalap berjuluk Baby Alien itu langsung tampil dominan dan sukses merebut gelar juara dunia. Di satu sisi, kehadirannya membuat Francesco Bagnaia terkena mental.

1. Tampil Lesu

Marc Marquez alami pecah ban di MotoGP Thailand 2026 (Foto: X/@MotoGP)

Bagnaia kesulitan beradaptasi dengan motor GP25 kala itu, yang dianggap tidak cocok dengan gaya balapnya. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu harus puas menutup musim dengan finis peringkat kelima klasemen akhir MotoGP 2025.

Kini, Ducati secara mengejutkan tampil lesu di seri pembuka MotoGP Thailand 2026, dengan Marquez gagal finis dan Bagnaia finis posisi kesembilan. Kemudian pembalap Ducati yang lain juga tidak ada yang berhasil tembus lima besar. Mereka kalah saing dengan rivalnya, Aprilia, yang tampil begitu dominan.

2. Efek Marc Marquez

Menanggapi situasi tersebut, Pernat menyatakan Ducati sedang menghadapi efek dari kedatangan Marquez. Menurutnya, pria asal Spanyol itu membuat Bagnaia kehilangan kepercayaan diri. Fokus tim juga diklaim hanya pada sang juara dunia seorang.

“Ducati sedang membayar harga dari kedatangan Marquez, yang sedikit menghancurkan Bagnaia secara psikologis; dia berubah,” kata Pernat, dilansir dari Motosan, Sabtu (7/3/2026).