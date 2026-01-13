Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Indonesia Masters 2026: Mulai 20 Januari!

Indonesia Masters 2026 bisa disaksikan secara langsung di RCTI. (Foto: MNC Media)

JADWAL siaran langsung Daihatsu Indonesia Masters 2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Turnamen yang digelar pada 20-25 Januari 2026 mendatang itu dipastikan akan mempertemukan para pebulu tangkis terbaik dunia, yang dapat disaksikan secara live dan eksklusif di RCTI.

Dengan menyiarkan pertandingan baik dari Indonesia maupun mancanegara, RCTI secara tegas berkomitmen untuk menyajikan pertandingan bulu tangkis secara menyeluruh, tidak hanya laga yang melibatkan wakil Indonesia.

Sejak hari pertama, pemirsa akan disuguhkan pertandingan-pertandingan berkualitas tinggi dari berbagai sektor.

Dukungan penuh tentu mengalir untuk para wakil Indonesia yang berjuang di hadapan publik sendiri, namun RCTI juga menghadirkan duel-duel seru antar pemain top dunia yang sarat gengsi dan kualitas.

Indonesia Masters 2026

Berikut Jadwal Siaran Daihatsu Indonesia Masters 2026 di RCTI:

• 20 JANUARI 2026 | BABAK KUALIFIKASI | PUKUL 07.45 WIB

• 21 JANUARI 2026 | BABAK KUALIFIKASI | PUKUL 07.45 WIB

• 22 JANUARI 2026 | BABAK 16 BESAR | PUKUL 08.45 WIB

• 23 JANUARI 2026 | PEREMPAT FINAL (QUARTER FINALS) | PUKUL 13.15 WIB

• 24 JANUARI 2026 | SEMIFINAL | PUKUL 11.30 WIB

• 25 JANUARI 2026 | FINAL | PUKUL 12.30 WIB

Dari babak kualifikasi hingga partai final, setiap pertandingan akan menyajikan intensitas tinggi, strategi kelas dunia, dan momen-momen krusial yang sayang untuk dilewatkan. Kehadiran atlet-atlet elite dunia menjadikan Daihatsu Indonesia Masters 2026 sebagai salah satu turnamen paling dinantikan di kalender bulu tangkis internasional.