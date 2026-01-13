Progres Febriana/Meilysa Dinilai Bagus, Pelatih Targetkan Juara Indonesia Masters 2026

PROGRES Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dinilai bagus oleh pelatih ganda putri, Karel Mainaky. Pasangan itu ditargetkan menjadi juara Indonesia Masters 2026 Super 500.

Ana/Trias baru dipasangkan pada pertengahan 2025. Sebelumnya, Febriana berduet dengan Amallia Cahaya Pratiwi sementara Trias menjadi partner Rachel Allessya Rose.

Kemajuan mereka cukup baik dengan menjadi runner up di Australia Open 2025. Lalu, pada SEA Games 2025, Ana/Trias meraih medali perak setelah kalah dari Pearly/Thinaah di babak final nomor perorangan.

1. Balas Dendam

Namun, Ana/Trias tampil apik di turnamen Malaysia Open 2026. Mereka berhasil balas dendam dengan mengalahkan Pearly/Thinaah di depan publik sendiri dengan dua gim langsung 26-24 dan 21-17 pada babak 16 besar.

Sayangnya, langkah Ana/Trias terhenti di perempatfinal Malaysia Open 2026 Super 1000 di tangan Baek Ha Na/Lee So Hee. Walau begitu, Karel merasa senang melihat perkembangan signifikan anak asuhnya.

"Penampilan Ana/Trias di Malaysia Open 2026 sudah cukup baik, mengalahkan Pearly/Thinaah di rumah mereka merupakan pencapaian yang bagus karena tidak mudah,” kata Karel, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Selasa (13/1/2026).