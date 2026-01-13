Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Progres Febriana/Meilysa Dinilai Bagus, Pelatih Targetkan Juara Indonesia Masters 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |00:21 WIB
Progres Febriana/Meilysa Dinilai Bagus, Pelatih Targetkan Juara Indonesia Masters 2026
Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dinilai bagus oleh Karel Mainaky (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

PROGRES Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari dinilai bagus oleh pelatih ganda putri, Karel Mainaky. Pasangan itu ditargetkan menjadi juara Indonesia Masters 2026 Super 500.

Ana/Trias baru dipasangkan pada pertengahan 2025. Sebelumnya, Febriana berduet dengan Amallia Cahaya Pratiwi sementara Trias menjadi partner Rachel Allessya Rose.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)

Kemajuan mereka cukup baik dengan menjadi runner up di Australia Open 2025. Lalu, pada SEA Games 2025, Ana/Trias meraih medali perak setelah kalah dari Pearly/Thinaah di babak final nomor perorangan.

1. Balas Dendam

Namun, Ana/Trias tampil apik di turnamen Malaysia Open 2026. Mereka berhasil balas dendam dengan mengalahkan Pearly/Thinaah di depan publik sendiri dengan dua gim langsung 26-24 dan 21-17 pada babak 16 besar.

Sayangnya, langkah Ana/Trias terhenti di perempatfinal Malaysia Open 2026 Super 1000 di tangan Baek Ha Na/Lee So Hee. Walau begitu, Karel merasa senang melihat perkembangan signifikan anak asuhnya.

"Penampilan Ana/Trias di Malaysia Open 2026 sudah cukup baik, mengalahkan Pearly/Thinaah di rumah mereka merupakan pencapaian yang bagus karena tidak mudah,” kata Karel, dikutip dari keterangan resmi PBSI, Selasa (13/1/2026).

 

