Indonesia Masters 2026: Panggung Prestasi dan Kebanggaan Bulu Tangkis Indonesia di Istora Senayan

INDONESIA Masters 2026 akan digelar pada 20-25 Januari 2026 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang persaingan atlet-atlet terbaik dunia, tetapi juga momentum menghadirkan kembali kebanggaan dan kegembiraan masyarakat terhadap bulu tangkis Indonesia.

Lebih dari sebuah turnamen, Indonesia Masters 2026 dirancang sebagai ruang pertemuan antara prestasi dan publik. Dengan konsep yang inklusif, masyarakat dapat merasakan langsung atmosfer pertandingan kelas dunia sekaligus menikmati berbagai aktivitas dan hiburan di area luar venue, menjadikan bulu tangkis hadir lebih dekat sebagai bagian dari kehidupan dan kebersamaan.

Istora Senayan kembali menjadi venue Indonesia Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Ketua Umum PP PBSI, Fadil Imran, menyampaikan Indonesia Masters 2026 memiliki makna strategis bagi bulu tangkis nasional, baik sebagai ajang prestasi maupun sebagai etalase karakter dan nilai-nilai olahraga Indonesia.

“Daihatsu Indonesia Masters bukan sekadar turnamen. Ia adalah bagian dari identitas bulu tangkis Indonesia, tentang sportivitas, semangat juang, dan fair play. Turnamen ini mencerminkan bagaimana kita merawat prestasi sekaligus membangun kebanggaan publik secara berkelanjutan,” ujar Fadil.

1. Punya Nilai Historis

Penyelenggaraan turnamen di Istora GBK selalu memiliki nilai historis dan emosional tersendiri. Dukungan penonton Indonesia yang khas, penuh semangat namun tetap menjunjung sportivitas, menjadi kekuatan yang membedakan Indonesia di mata dunia.

“Atmosfer Istora adalah warisan bulu tangkis Indonesia. Dukungan publik yang positif dan beretika adalah energi bagi atlet, sekaligus cerminan kedewasaan kita sebagai bangsa pencinta olahraga. Ini yang harus terus kita jaga dan perlihatkan kepada komunitas bulutangkis dunia,” kata Fadil.

Fadil juga menegaskan Indonesia Masters 2026 sejalan dengan visi PBSI untuk mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Turnamen ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk mencintai bulu tangkis dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat dan berprestasi.

“Bagi PBSI, event ini adalah bagian dari proses panjang membangun ekosistem bulutangkis yang kuat, mulai dari atlet elite, pembinaan usia muda, hingga keterlibatan publik. Prestasi dan kebanggaan harus tumbuh bersama,” tambahnya.