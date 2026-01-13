Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Masters 2026: Panggung Prestasi dan Kebanggaan Bulu Tangkis Indonesia di Istora Senayan

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |13:56 WIB
Indonesia Masters 2026: Panggung Prestasi dan Kebanggaan Bulu Tangkis Indonesia di Istora Senayan
Ketum PBSI Fadil Imran antusias menatap Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

INDONESIA Masters 2026 akan digelar pada 20-25 Januari 2026 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang persaingan atlet-atlet terbaik dunia, tetapi juga momentum menghadirkan kembali kebanggaan dan kegembiraan masyarakat terhadap bulu tangkis Indonesia.

Lebih dari sebuah turnamen, Indonesia Masters 2026 dirancang sebagai ruang pertemuan antara prestasi dan publik. Dengan konsep yang inklusif, masyarakat dapat merasakan langsung atmosfer pertandingan kelas dunia sekaligus menikmati berbagai aktivitas dan hiburan di area luar venue, menjadikan bulu tangkis hadir lebih dekat sebagai bagian dari kehidupan dan kebersamaan.

Istora Senayan kembali menjadi venue Indonesia Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Istora Senayan kembali menjadi venue Indonesia Masters 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Ketua Umum PP PBSI, Fadil Imran, menyampaikan Indonesia Masters 2026 memiliki makna strategis bagi bulu tangkis nasional, baik sebagai ajang prestasi maupun sebagai etalase karakter dan nilai-nilai olahraga Indonesia.

“Daihatsu Indonesia Masters bukan sekadar turnamen. Ia adalah bagian dari identitas bulu tangkis Indonesia, tentang sportivitas, semangat juang, dan fair play. Turnamen ini  mencerminkan bagaimana kita merawat prestasi sekaligus membangun kebanggaan publik secara berkelanjutan,” ujar Fadil.

1. Punya Nilai Historis

Penyelenggaraan turnamen di Istora GBK selalu memiliki nilai historis dan  emosional tersendiri. Dukungan penonton Indonesia yang khas, penuh semangat namun tetap menjunjung sportivitas, menjadi kekuatan yang membedakan Indonesia di mata dunia.

“Atmosfer Istora adalah warisan bulu tangkis Indonesia. Dukungan publik yang positif dan beretika adalah energi bagi atlet, sekaligus cerminan kedewasaan kita sebagai bangsa pencinta olahraga. Ini yang harus terus kita jaga dan perlihatkan kepada komunitas bulutangkis dunia,” kata Fadil.

Fadil juga menegaskan Indonesia Masters 2026 sejalan dengan visi PBSI untuk mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Turnamen ini diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk mencintai bulu tangkis dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehat dan  berprestasi.

“Bagi PBSI, event ini adalah bagian dari proses panjang membangun ekosistem bulutangkis yang kuat, mulai dari atlet elite, pembinaan usia muda, hingga keterlibatan  publik. Prestasi dan kebanggaan harus tumbuh bersama,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/40/3190010/siti_fadia_bersama_amallia_cahaya-OmMT_large.jpg
Daftar Wakil Tanah Air di Indonesia Masters 2026: Apriyani/Lanny dan Siti/Amallia Bakal Debut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186711/ricky_subagja-GqPA_large.jpg
PBSI Patok Target Amankan Lebih dari Satu Gelar Juara di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186630/putri_kusuma_wardani-LIbk_large.jpg
3 Kali Runner-Up di Turnamen Super 500, Putri KW Bidik Gelar Juara di Indonesia Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186287/indonesia_masters_2026_siap_bergulir_di_istora_senayan_pada_20_25_januari-jOsi_large.jpeg
Indonesia Masters 2026 Siap Bergulir, Jumlah Hadiah Naik tapi Harga Tiket Turun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195092//hendra_setiawan_1_dari_pebulu_tangkis_yang_resmi_keluar_dari_pelatnas_pbsi_saat_jago_jagonya_hendrasansan-aHSU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Balik ke Pelatnas PBSI demi Menangkan Gelar yang Belum Diraih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/40/3195074//mohammad_ahsan_tegang_dipasangkan_dengan_hendra_setiawan_pbsi-KlvF_large.jpg
Kisah Mohammad Ahsan yang Tegang Dipasangkan Bareng Peraih Medali Emas Olimpiade Hendra Setiawan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement