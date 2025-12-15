Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Tanah Air di Indonesia Masters 2026: Apriyani/Lanny dan Siti/Amallia Bakal Debut!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |15:46 WIB
Daftar Wakil Tanah Air di Indonesia Masters 2026: Apriyani/Lanny dan Siti/Amallia Bakal Debut!
Ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi. (Foto: PBSI)
JAKARTA – Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis daftar pemain yang akan berlaga di ajang bergengsi Indonesia Masters 2026 pada 20-25 Januari 2026. Sebanyak 17 wakil tuan rumah dipastikan akan beraksi di babak utama turnamen berlevel Super 500 ini.

Satu hal yang menarik perhatian adalah munculnya dua pasangan ganda putri debutan hasil bongkar pasang, yaitu Siti Fadia Silva Ramadhanti/Amallia Cahaya Pratiwi dan Apriyani Rahayu/Lanny Tria Mayasari.

PBSI kembali melakukan perombakan di sektor ganda putri. Pasangan utama sebelumnya, Apriyani/Siti, lagi-lagi dipecah.

Apriyani kini dipasangkan dengan Lanny Tria Mayasari, sementara Siti Fadia berduet dengan Amallia Cahaya Pratiwi (Tiwi). Kedua pasangan baru ini akan langsung memulai perjuangan dari babak utama.

1. Wakil Indonesia

Selain Fadia/Tiwi dan Apriyani/Lanny, sektor ganda putri Indonesia juga diperkuat tiga pasangan lainnya di babak utama. Mereka adalah Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, dan Rinjani Kwinnara Nastine/Isyana Syahira Meida.

Dengan demikian, total Indonesia memiliki lima wakil di sektor ganda putri pada babak utama. Sektor ganda putra juga mengirimkan kekuatan terbaiknya dengan empat wakil utama, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana/Leo Rolly Carnando, dan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Apriyani Rahayu/Lanny Tria. (Foto: PBSI)
Apriyani Rahayu/Lanny Tria. (Foto: PBSI)

Sementara itu, sektor ganda campuran diperkuat empat wakil, antara lain Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil, dan Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata.

2. Wakil Tuan Rumah di Sektor Tunggal

Di sektor tunggal putra, Jonatan Christie dan Alwi Farhan menjadi dua wakil yang akan memulai perjuangan dari babak utama. Sementara itu, terdapat 10 wakil yang masuk dalam daftar cadangan (reserves), termasuk nama besar Anthony Sinisuka Ginting.

 

