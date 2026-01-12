Ogah Tiru Setelan Marc Marquez di MotoGP 2025, Fabio Di Giannantonio: Saya Bisa Finis Terakhir

Fabio Di Giannantonio membeberkan alasan mengapa tidak meniru setelan Marc Marquez di MotoGP 2025 (Foto: Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

FABIO Di Giannantonio gagal tampil apik di MotoGP 2025 kendati memiliki motor yang sama dengan Marc Marquez. Namun, ia yakin hasilnya akan lebih buruk jika meniru setelan sang rival.

Marquez sukses jadi juara dunia MotoGP 2025 dengan meraih 11 kemenangan dan 15 podium di balapan utama. Kesuksesan itu tidak terlepas dari moncernya motor Ducati Desmosedici GP25.

1. Berbanding Terbalik

Namun, hasil-hasil yang dicapai Marquez berbanding terbalik dengan dua penunggang motor yang sama. Francesco Bagnaia yang notabene rekan setim di Ducati Lenovo, justru terseok-seok.

Pria asal Italia itu finis di urutan lima klasemen akhir dengan 288 poin. Bagnaia hanya bisa meraih dua kemenangan dan delapan podium dari 22 balapan.

Lalu, Di Giannantonio finis keenam dengan 262 poin setelah meraih empat podium. Pembalap tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu jadi yang paling buruk di antara pengguna GP25.

Di Giannantonio cukup kesulitan dengan Ducati Desmosedici GP25. Padahal, ia mendapat sokongan penuh dari pabrikan Ducati plus bisa menyontek data milik Marquez dan Bagnaia.