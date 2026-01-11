Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Buka Suara Terkait Sulitnya Bertandem dengan Marc Marquez

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |14:53 WIB
Francesco Bagnaia Buka Suara Terkait Sulitnya Bertandem dengan Marc Marquez
Dua pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BORGO PANIGALE – Dominasi Marc Marquez di garasi Ducati Lenovo sepanjang musim lalu ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi Francesco Bagnaia. Pembalap yang akrab disapa Pecco tersebut secara terbuka mengakui bahwa berbagi paddock dengan pembalap sekaliber Marquez memberikan tekanan mental yang luar biasa bagi kariernya sepanjang MotoGP 2025.

Francesco Bagnaia memang melewati periode yang sangat menantang di MotoGP 2025. Performa pembalap asal Italia tersebut bisa dibilang mengalami penurunan drastis, sebuah situasi yang berbanding terbalik dengan pencapaian impresif yang ditunjukkan oleh Marquez.

Bagnaia tercatat hanya mampu mengamankan dua kemenangan dari total 22 balapan yang digelar. Sementara itu, Marquez yang baru saja melakoni musim debutnya bersama Ducati Lenovo sukses merengkuh gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya dengan catatan fantastis: 11 kemenangan balapan utama dan 14 kemenangan di sesi sprint.

1. Dilema Bagnaia di Tengah Dominasi Rekan Setim

Bagnaia akhirnya harus puas mengakhiri musim di posisi kelima klasemen akhir MotoGP 2025. Ia tidak menampik bahwa menyaksikan rekan setimnya merayakan kemenangan demi kemenangan di saat dirinya terpuruk adalah beban berat yang sulit untuk dikesampingkan.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Ini tidak mudah. ​​Jika rekan setim Anda menang dan Anda mendapatkan hasil buruk, sulit untuk mempercayainya. Saya tidak pernah meragukan Ducati, karena saya percaya karier saya dapat dimulai dan diakhiri dengan Ducati," kata Bagnaia dilansir dari Motosan, Minggu (11/1/2026).

Meskipun menganggap Marquez sebagai rival terberatnya di atas lintasan, Bagnaia menegaskan bahwa hubungan personal di antara keduanya tetap terjaga dengan sangat profesional. Hal ini terutama terlihat dalam cara mereka berkolaborasi demi memajukan performa motor Desmosedici milik pabrikan Borgo Panigale tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/38/3194667/marc_marquez_mengaku_tidak_akan_mau_mendorong_anaknya_untuk_menjadi_pembalap_motogp-lq0s_large.jpg
Marc Marquez Takkan Dorong Anaknya Jadi Pembalap MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/38/3194641/marc_marquez_tak_ingin_penggemarnya_memelihara_dendam_dengan_valentino_rossi-XV15_large.jpg
Marc Marquez Tak Ingin Fans-nya Terus Pelihara Dendam ke Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/38/3194526/marc_marquez-W5Sq_large.jpg
Pulih dari Cedera Mandalika, Marc Marquez Mulai Panaskan Mesin di Valencia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194087/marc_marquez-QdbR_large.jpg
Analisis Guenther Steiner: Mengapa Dominasi Marc Marquez Mengingatkan pada Max Verstappen di F1?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194028/jack_miller-nxEP_large.jpg
Kisah Kelam Masa Lalu Jack Miller, dari Sel Tahanan Spanyol hingga Jadi Pembalap MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194121/marc_marquez-laWO_large.jpg
4 Pembalap Top MotoGP yang Pakai Motor Ducati Desmosedici GP26, Nomor 1 Marc Marquez
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement