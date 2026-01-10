Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Takkan Dorong Anaknya Jadi Pembalap MotoGP!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |20:41 WIB
Marc Marquez Takkan Dorong Anaknya Jadi Pembalap MotoGP!
Marc Marquez mengaku tidak akan mau mendorong anaknya untuk menjadi pembalap MotoGP (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez belum lama ini bicara mengenai pensiun dari ajang balap MotoGP. Ia bahkan mengaku tidak mau mendorong anaknya untuk jadi pembalap motor suatu hari nanti.

Marquez akan memasuki musim ke-14 di MotoGP sejak debut pada 2013. Pria berpaspor Spanyol itu telah mengoleksi 73 kemenangan, 126 podium, dan 7 gelar juara dunia.

1. Pensiun

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Namun, Marquez tidak muda lagi. Usianya akan menginjak 33 tahun pada 17 Februari 2026 atau beberapa pekan sebelum seri perdana musim ini.

Karena itu, kemungkinan Marquez untuk pensiun terus jadi perbincangan. Ia pun mengakui kans untuk gantung helm bisa saja datang lebih cepat.

“Saya tahu saya akan pensiun lebih cepat karena tubuh dan pikiran saya (berkata demikian),” kata Marquez, mengutip dari Motosan, Sabtu (10/1/2026).

Selain deretan kemenangan dan gelar juara dunia, The Baby Alien memang pernah mengalami beberapa cedera parah. Terbaru, ia menderita cedera bahu usai MotoGP Mandalika 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/38/3194641/marc_marquez_tak_ingin_penggemarnya_memelihara_dendam_dengan_valentino_rossi-XV15_large.jpg
Marc Marquez Tak Ingin Fans-nya Terus Pelihara Dendam ke Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/38/3194526/marc_marquez-W5Sq_large.jpg
Pulih dari Cedera Mandalika, Marc Marquez Mulai Panaskan Mesin di Valencia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194087/marc_marquez-QdbR_large.jpg
Analisis Guenther Steiner: Mengapa Dominasi Marc Marquez Mengingatkan pada Max Verstappen di F1?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194028/jack_miller-nxEP_large.jpg
Kisah Kelam Masa Lalu Jack Miller, dari Sel Tahanan Spanyol hingga Jadi Pembalap MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194121/marc_marquez-laWO_large.jpg
4 Pembalap Top MotoGP yang Pakai Motor Ducati Desmosedici GP26, Nomor 1 Marc Marquez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/38/3194119/marc_marquez-JG9g_large.jpg
Marc Marquez Isyaratkan Segera Pensiun dari MotoGP
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement