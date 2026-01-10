Marc Marquez Takkan Dorong Anaknya Jadi Pembalap MotoGP!

Marc Marquez mengaku tidak akan mau mendorong anaknya untuk menjadi pembalap MotoGP (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MARC Marquez belum lama ini bicara mengenai pensiun dari ajang balap MotoGP. Ia bahkan mengaku tidak mau mendorong anaknya untuk jadi pembalap motor suatu hari nanti.

Marquez akan memasuki musim ke-14 di MotoGP sejak debut pada 2013. Pria berpaspor Spanyol itu telah mengoleksi 73 kemenangan, 126 podium, dan 7 gelar juara dunia.

1. Pensiun

Namun, Marquez tidak muda lagi. Usianya akan menginjak 33 tahun pada 17 Februari 2026 atau beberapa pekan sebelum seri perdana musim ini.

Karena itu, kemungkinan Marquez untuk pensiun terus jadi perbincangan. Ia pun mengakui kans untuk gantung helm bisa saja datang lebih cepat.

“Saya tahu saya akan pensiun lebih cepat karena tubuh dan pikiran saya (berkata demikian),” kata Marquez, mengutip dari Motosan, Sabtu (10/1/2026).

Selain deretan kemenangan dan gelar juara dunia, The Baby Alien memang pernah mengalami beberapa cedera parah. Terbaru, ia menderita cedera bahu usai MotoGP Mandalika 2025.