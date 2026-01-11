Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Jadi Pebulu Tangkis Indonesia dengan Hadiah Uang Terbanyak, Tembus Rp18 Miliar

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |17:06 WIB
Jonatan Christie Jadi Pebulu Tangkis Indonesia dengan Hadiah Uang Terbanyak, Tembus Rp18 Miliar
Jonatan Christie menjadi pebulu tangkis Indonesia dengan hadiah uang terbanyak (Foto: PBSI)
A
A
A

JONATAN Christie menjadi pebulu tangkis Indonesia dengan hadiah uang terbanyak. Bahkan, jumlahnya mencapai USD1.093.608 atau setara Rp18,4 miliar!

Sejak namanya mencuat pada 2012 di Kejuaraan Nasional, Jonatan tumbuh menjadi salah satu tunggal putra andalan Indonesia. Sudah beragam gelar diraihnya di berbagai level.

1. Capai USD1 Juta

Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)
Jonatan Christie tampil di Malaysia Open 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Di BWF World Tour, Jonatan meraup 10 gelar juara. Ia bahkan pernah juara di semua level mulai dari Super 300, Super 500, Super 750, hingga Super 1000.

Dari turnamen-turnamen itu, menurut laman badmintonranks.com, Jonatan meraup USD1.093.608! Ia menjadi pebulu tangkis Indonesia dengan jumlah hadiah uang terbanyak sepanjang sejarah.

Perhitungan tersebut dilakukan badmintonranks.com dengan menghimpun data sejak 2007 hingga 31 Desember 2025. Hasilnya, Jonatan berada di urutan 26 dari ratusan nama atau yang tertinggi di Indonesia.

Tentu saja, hadiah-hadiah uang itu dihitung dari turnamen BWF World Tour. Ajang seperti Kejuaraan Asia/Eropa/Amerika serta Kejuaraan Dunia dan Olimpiade tidak masuk dalam hitungan.

 

Halaman:
1 2
