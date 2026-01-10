Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Bellaetrix Manuputty, Eks Pebulu Tangkis Supercantik yang Sempat Coba Peruntungan Jadi Calon Legislatif

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |14:13 WIB
Kisah Bellaetrix Manuputty, Eks Pebulu Tangkis Supercantik yang Sempat Coba Peruntungan Jadi Calon Legislatif
Bellaetrix Manuputty sempat jajal jadi calon legislatif. (Foto: Instagram/@manuputtybellaetrix)
A
A
A

KISAH Bellaetrix Manuputty, eks pebulu tangkis supercantik yang sempat mencoba peruntungan menjadi calon legislatif akan diulas Okezone. Bellaetrix Manuputty masuk ke Pelatnas PBSI pada 2006 atau ketika berusia 18 tahun.

Sejak saat itu, Bellaetrix Manuputty pelan-pelan memasuki persaingan sengit di sektor tunggal putri Indonesia, yang mana kala itu diisi nama-nama beken seperti Maria Kristin hingga Adriyanti Firdasari.

1. Prestasi Bellaetrix Manuputty di Dunia Bulu Tangkis

Bellaetrix manuputty

Seiring pensiunnya sejumlah senior, Bellaetrix Manuputty pelan-pelan naik pangkat menjadi pemain andalan. Salah satu prestasi terbaik Bellaetrix Manuputty adalah memenangkan medali emas nomor tunggal putri di SEA Games 2013 Myanmar.

Bertemu wakil Thailand Busanan Ongbamrungphan di final, Bellaetrix Manuputty menang 9-21, 21-13 dan 21-13. Selain medali emas SEA Games 2013, perempuan yang memiliki paras cantik ini memenangkan gelar Malaysia International 2011 dan Summar Universiade 2011.

Namun, cedera parah dialami Bellaetrix Manuputty pada 16 Mei 2015. Saat itu, ia mengalami cedera ACL saat membela Timnas Indonesia kontra China di semifinal Piala Sudirman 2015.

Saat Bellaetrix Manuputty turun ke lapangan, Indonesia sedang unggul 1-0 atas China. Indonesia mengambil poin pertama setelah Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan menang 21-16 dan 21-17 atas ganda putra andalan China, Cai Yun/Fu Hai Feng.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
