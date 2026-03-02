Update Kondisi Viktor Axelsen, Eks Raja Bulu Tangkis Dunia yang Terjebak Konflik AS-Iran

KONFLIK Amerika Serikat (AS) dengan Iran yang memanas dalam beberapa hari terakhir turut member dampak kepada atlet dunia. Salah satunya dialami pebulu tangkis andalan Denmark, Viktor Axelsen, yang tengah terjebak di Dubai, Uni Emirat Arab.

Diketahui, meski berasal dari Denmark, Axelsen memang kerap berlatih di negara lain, yakni Uni Emirat Arab. Hal ini dilakukan setelah dirinya resmi keluar dari pelatnas Denmark.

1. Terjebak Konflik AS-Iran

Axelsen yang tengah berada di Dubai pun membuat khawatir para penggemar terkait kondisinya di tengah konflik panas AS dengan Iran. Tetapi, Axelsen memastikan kondisinya baik-baik saja.

Eks raja bulu tangkis dunia itu memberi update kondisinya lewat unggahan di media sosial. Axelsen menjelaskan dirinya dan orang-orang di Dubai tetap aman karena mengikuti pedoman dari pihak berwenang.

“Hari semuanya. Saya menghargai semua pesan yang masuk. Kami semua aman di Dubai dan mengikuti pedoman lokal yang disediakan oleh pihak berwenang. Tidak perlu panik,” tulis Axelsen di Instagram.