Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Perang Israel-AS vs Iran Ganggu Kelancaran MotoGP 2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |03:02 WIB
Perang Israel-AS vs Iran Ganggu Kelancaran MotoGP 2026?
Kelancaran penyelenggaraan MotoGP 2026 bisa terganggu akibat situasi di Timur Tengah (Foto: X/@matoxley)
A
A
A

PERANG yang terjadi di Timur Tengah antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat (AS) bisa mengganggu operasional MotoGP 2026. Sebab, konflik itu mengganggu jalur penerbangan di kawasan.

Israel-AS membombardir sejumlah wilayah di Iran sejak Sabtu 28 Februari 2026. Aksi itu dibalas dengan kiriman rudal ke sejumlah pangkalan militer milik Negeri Paman Sam di Timur Tengah.

Ledakan di Tel Aviv, Israel dari serangan rudal Iran. (Foto: Euronews/AP)

Sekurang-kurangnya, fasilitas militer AS di Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain, dan Yordania, jadi sasaran serangan balasan Iran. Aksi itu membuat jalur penerbangan di kawasan Timur Tengah terganggu.

1. Maskapai Timur Tengah

Celakanya, gangguan itu bisa berimbas kepada kelancaran operasional MotoGP 2026! Sebab, ajang balap itu mengikat kerja sama dengan Qatar Airways, yang menjadikan Doha (Qatar) sebagai transit hub.

“Apa yang dibicarakan orang-orang di paddock MotoGP? Sebagian besar orang di sini terbang dengan Qatar Airways atau maskapai-maskapai Timur Tengah lainnya,” cuit jurnalis MotoGP Mat Oxley di akun X @matoxley, dikutip Senin (2/3/2026).

“Jadi, kekhawatiran terbesar adalah pulang dari Buriram (Thailand) melihat situasi di Timur Tengah saat ini,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204416/marc_marquez_kecewa_berat_usai_gagal_finis_pada_motogp_thailand_2026-8Wsa_large.jpg
Marc Marquez Kecewa Berat Gagal Finis karena Pecah Ban di MotoGP Thailand 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204401/simak_klasemen_motogp_2026_usai_motogp_thailand_2026_di_mana_pedro_acosta_sukses_jadi_pemuncak-tF7f_large.jpg
Klasemen MotoGP 2026 Usai GP Thailand: Marc Marquez Posisi 8, Pedro Acosta Ungguli Marco Bezzecchi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204388/marc_marquez_mengalami_nasib_apes_di_motogp_thailand_2026-fs4B_large.jpg
Apesnya Marc Marquez di MotoGP Thailand 2026: Kena Penalti hingga Gagal Finis karena Pecah Ban!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204382/marco_bezzecchi_jadi_pemenang_balapan_motogp_thailand_2026_di_saat_marc_marquez_gagal_finis-aoKU_large.jpg
Hasil Race MotoGP Thailand 2026: Marc Marquez Gagal Finis, Marco Bezzecchi Jadi Pemenang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204373/honda_menaruh_perhatian_khusus_pada_debut_impresif_veda_ega_pratama_di_moto3_thailand_2026-su6d_large.jpg
Honda Puji Debut Impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Thailand 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/38/3204344/duel_marc_marquez_dan_pedro_acosta_di_sprint_race_motogp_thailand_2026-3TQh_large.jpg
Marc Marquez Dihukum Penalti di Sprint Race MotoGP Thailand 2026, Davide Tardozzi: Tidak Adil!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement