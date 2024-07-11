Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kabar Terkini Bellaetrix Manuputty, Bidadari yang Lama Huni Pelatnas Bulutangkis Cipayung

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |05:11 WIB
Kabar Terkini Bellaetrix Manuputty, Bidadari yang Lama Huni Pelatnas Bulutangkis Cipayung
Bellaetrix Manuputty pensiun pada 2015 karena cedera ACL (Foto: Instagram/Bellaetrix Manuputty)
A
A
A

KABAR terkini Bellaetrix Manuputty, menarik untuk dibahas. Seperti diketahui, Bellaetrix sendiri merupakan salah satu pebulutangkis putri yang pernah memperkuat tim bulutangkis Indonesia.

Sayangnya, karier Bellaetrix tidak panjang. Dia harus pensiun dini akibat cedera Anterior Cruciate Legament (ACL).

Cedera tersebut dialami Bellaetrix Manuputy saat membela tim bulutangkis Indonesia di ajang Piala Sudirman 2015 lalu. Meski sudah memutuskan pensiun sebagai pelain, Bellaetrix tidak meninggalkan dunia bulutangkis sepenuhnya.

Dia masih kerap terlihat di berbagai pertandingan eksebisi. Bellaetrix pun masih cukup rutin membagikan aktifitas kesehariannya di media sosial Instagram.

Dilansir dari laman resmi PBSI, Bella -sapaan akrabnya- pertama kali masuk ke Pelatnas di Cipayung, Jakarta Timur, pada 2006. Walau sudah masuk sejak 2006, prestasi Bellaetrix Manuputty cenderung rata-rata air.

Namanya baru melejit ketika berhasil menyabet medali emas SEA Games 2013 dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis untuk nomor tunggal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175867/simak_kisah_misha_zilberman_yang_ternyata_pernah_main_di_istora_senayan-b4NP_large.jpg
Kisah Misha Zilberman, Pebulu Tangkis Israel yang Pernah Main di Istora Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172143/viktor_axelsen_pernah_mengaku_ogah_makan_makanan_indonesia-BCQ9_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen yang Ogah Cicipi Kuliner Khas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/40/3168535/simak_kisah_sedih_ye_zhaoying_yang_rela_mengorbankan_reputasi_tapi_dianggap_pengkhianat-Olqa_large.jpg
Kisah Sedih Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Korbankan Reputasi tapi Malah Dianggap Pengkhianat Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/40/3164469/simak_kisah_mantan_raja_bulu_tangkis_dunia_kento_momota_yang_pernah_dilatih_pelatih_tunggal_putri_pelatnas_pbsi-cnkL_large.jpg
Kisah Mantan Raja Bulu Tangkis Dunia Kento Momota, Pernah Dilatih Pelatih Tunggal Putri Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/40/3162002/simak_kisah_bidadari_supercantik_tai_tzu_ying_yang_ternyata_peraih_gelar_doktor_phd-rJsP_large.jpg
Kisah Bidadari Supercantik Tai Tzu-ying, Pebulu Tangkis Asal Taiwan Peraih Gelar Doktor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/40/3154495/cerita_sedih_harus_dilalui_chiharu_shida_yang_berpisah_dengan_tandemnya_nami_matsuyama-VzxT_large.jpg
Kisah Sedih Chiharu Shida, Bidadari Cantik Jepang yang Putuskan Pisah dengan Tandemnya karena Beda Motivasi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement