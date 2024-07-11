Kabar Terkini Bellaetrix Manuputty, Bidadari yang Lama Huni Pelatnas Bulutangkis Cipayung

KABAR terkini Bellaetrix Manuputty, menarik untuk dibahas. Seperti diketahui, Bellaetrix sendiri merupakan salah satu pebulutangkis putri yang pernah memperkuat tim bulutangkis Indonesia.

Sayangnya, karier Bellaetrix tidak panjang. Dia harus pensiun dini akibat cedera Anterior Cruciate Legament (ACL).

Cedera tersebut dialami Bellaetrix Manuputy saat membela tim bulutangkis Indonesia di ajang Piala Sudirman 2015 lalu. Meski sudah memutuskan pensiun sebagai pelain, Bellaetrix tidak meninggalkan dunia bulutangkis sepenuhnya.

Dia masih kerap terlihat di berbagai pertandingan eksebisi. Bellaetrix pun masih cukup rutin membagikan aktifitas kesehariannya di media sosial Instagram.

Dilansir dari laman resmi PBSI, Bella -sapaan akrabnya- pertama kali masuk ke Pelatnas di Cipayung, Jakarta Timur, pada 2006. Walau sudah masuk sejak 2006, prestasi Bellaetrix Manuputty cenderung rata-rata air.

Namanya baru melejit ketika berhasil menyabet medali emas SEA Games 2013 dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis untuk nomor tunggal.