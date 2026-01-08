Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Putri KW Melaju ke Perempatfinal Usai Singkirkan Beiwen Zhang

KUALA LUMPUR – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, menunjukkan mental baja setelah berhasil membalikkan keadaan dalam laga dramatis melawan wakil Amerika Serikat, Beiwen Zhang, di babak 16 besar Malaysia Open 2026. Sempat kalah telak di set pembuka, pemain yang akrab disapa Putri KW ini sukses mengunci kemenangan comeback lewat pertarungan tiga gim yang berakhir dengan skor 5-21, 21-16, dan 21-18.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (8/1/2026) sore WIB, Putri KW mendapat tekanan hebat dari Zhang sejak awal laga. Tunggal putri andalan Pelatnas PBSI itu bahkan sempat tertinggal sangat jauh dengan skor 1-7.

Alih-alih memangkas ketertinggalan, Putri KW justru semakin tertinggal di interval gim pertama dengan skor 4-11. Usai jeda, pemain ranking enam dunia itu semakin tertinggal jauh dengan skor 4-16. Alhasil, Zhang menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-5.

Putri KW mencoba bangkit di gim kedua dengan unggul 5-2. Namun, Zhang memberikan perlawanan sengit dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 8-8.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Tapi untungnya, Putri KW mencapai keunggulan di interval gim kedua dengan skor 11-8. Poin demi poin terus dia curi dari lawannya. Alhasil, dia menutup gim kedua dengan skor kemenangan 21-16, sekaligus memaksa Zhang memainkan gim penentuan.