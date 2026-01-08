Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Depak Ganda Korsel, Sabar/Reza Lolos ke Perempatfinal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |20:58 WIB
Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Depak Ganda Korsel, Sabar/Reza Lolos ke Perempatfinal
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sukses mengamankan tiket babak perempatfinal Malaysia Open 2026 setelah menumbangkan wakil Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju. Melalui pertarungan ketat yang menguras energi pada Kamis (8/1/2026) malam WIB, duet non-Pelatnas ini mengunci kemenangan lewat rubber game dramatis dengan skor 21-10, 14-21, dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza tampil menyengat pada laga yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Duet non-Pelatnas PBSI itu langsung mengambil inisiatif serangan dan unggul atas Kang/Ki dengan skor 7-4 di awal gim pembuka.

Sabar/Reza cukup nyaman mencuri poin dari pasangan Korea Selatan tersebut. Mereka pun berhasil unggul jauh di interval gim pertama dengan skor 11-5 atas Kang/Ki.

Usai jeda, Sabar/Reza terus mendominasi permainan hingga memperlebar keunggulannya menjadi 15-7. Pada akhirnya, mereka menutup gim pertama dengan skor kemenangan telak 21-10 atas Kang/Ki.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Sabar/Reza mendapat tekanan balik dari Kang/Ki. Mereka harus tertinggal dari pasangan Korea Selatan itu dengan skor 7-9. Pasangan Indonesia itu bahkan tertinggal 9-11 di interval gim kedua.

Usai jeda, Sabar/Reza masih kesulitan untuk mengembangkan permainan terbaik mereka. Mereka semakin tertinggal dengan skor 14-17. Hasilnya, Sabar/Reza harus merelakan gim kedua kepada Kang/Ki dengan skor 14-21.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194318/putri_kusuma_wardani-cPid_large.jpg
Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Putri KW Melaju ke Perempatfinal Usai Singkirkan Beiwen Zhang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194307/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-ZPJ3_large.jpg
Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Sikat Wakil Taiwan, Fajar/Fikri Lanjut ke Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194262/jonatan_christie-9Why_large.jpg
Singkirkan Wakil Tuan Rumah, Jonatan Christie Ungkap Rahasia Redam Leong Jun Hao di 16 Besar Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/40/3194247/jonatan_christie_lolos_perempatfinal_malaysia_open_2026_inabadminton-DpX3_large.jpg
Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspita Sari dan Jonatan Christie Lolos Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/40/3194123/raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-jFyY_large.jpg
Kandas di Tangan Sabar/Reza, Raymond/Joaquin Evaluasi Kegagalan di Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/40/3194100/putri_kusuma_wardani-ZAql_large.jpg
Hasil Malaysia Open 2026: Tampil Dominan, Putri KW Singkirkan Wakil Jepang di 32 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement