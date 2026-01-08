Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Depak Ganda Korsel, Sabar/Reza Lolos ke Perempatfinal

KUALA LUMPUR – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sukses mengamankan tiket babak perempatfinal Malaysia Open 2026 setelah menumbangkan wakil Korea Selatan, Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju. Melalui pertarungan ketat yang menguras energi pada Kamis (8/1/2026) malam WIB, duet non-Pelatnas ini mengunci kemenangan lewat rubber game dramatis dengan skor 21-10, 14-21, dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza tampil menyengat pada laga yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Duet non-Pelatnas PBSI itu langsung mengambil inisiatif serangan dan unggul atas Kang/Ki dengan skor 7-4 di awal gim pembuka.

Sabar/Reza cukup nyaman mencuri poin dari pasangan Korea Selatan tersebut. Mereka pun berhasil unggul jauh di interval gim pertama dengan skor 11-5 atas Kang/Ki.

Usai jeda, Sabar/Reza terus mendominasi permainan hingga memperlebar keunggulannya menjadi 15-7. Pada akhirnya, mereka menutup gim pertama dengan skor kemenangan telak 21-10 atas Kang/Ki.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Sabar/Reza mendapat tekanan balik dari Kang/Ki. Mereka harus tertinggal dari pasangan Korea Selatan itu dengan skor 7-9. Pasangan Indonesia itu bahkan tertinggal 9-11 di interval gim kedua.

Usai jeda, Sabar/Reza masih kesulitan untuk mengembangkan permainan terbaik mereka. Mereka semakin tertinggal dengan skor 14-17. Hasilnya, Sabar/Reza harus merelakan gim kedua kepada Kang/Ki dengan skor 14-21.