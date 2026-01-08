Hasil 16 Besar Malaysia Open 2026: Sikat Wakil Taiwan, Fajar/Fikri Lanjut ke Perempatfinal

KUALA LUMPUR – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses mengamankan tempat di babak perempatfinal Malaysia Open 2026 setelah menunjukkan performa solid melawan wakil Taiwan, Chen Zhi Ray/Lin Yu Chieh. Lewat pertarungan penuh konsentrasi di Axiata Arena, Kamis (8/1/2026) sore WIB, Fajar/Fikri berhasil membungkam perlawanan ketat tersebut melalui kemenangan dua gim langsung dengan skor kembar 21-19 dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri langsung tancap gas menghadapi lawannya di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Ganda putra andalan Indonesia itu mampu mengungguli Zhi Ray/Yu Chieh sejak awal pertandingan dengan skor 6-3.

Poin demi poin terus mereka curi hingga unggul 9-5. Alhasil, Fajar/Fikri mencapai interval gim pertama lebih dulu atas pasangan Taiwan dengan skor 11-6.

Usai jeda, Fajar/Fikri terus memperlebar keunggulan hingga 14-9. Namun, Zhi Ray/Yu Chieh sempat memberikan perlawanan dan memangkas ketertinggalan menjadi 15-18. Untungnya, Fajar/Fikri berhasil keluar dari tekanan dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Di gim kedua, Fajar/Fikri sempat tertinggal cukup jauh dari pasangan Taiwan dengan skor 2-6. Akan tetapi, pasangan ranking enam dunia itu berhasil bangkit dan membalikkan keadaan menjadi unggul 8-6.