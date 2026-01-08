Singkirkan Wakil Tuan Rumah, Jonatan Christie Ungkap Rahasia Redam Leong Jun Hao di 16 Besar Malaysia Open 2026

KUALA LUMPUR – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, sukses mengamankan tiket perempatfinal Malaysia Open 2026 setelah tampil dominan melawan wakil tuan rumah, Leong Jun Hao. Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo ini mengungkapkan kunci keberhasilannya membungkam publik Axiata Arena terletak pada kontrol diri yang mumpuni serta kemampuannya menjaga ketenangan di sepanjang laga.

Jonatan Christie tampil solid untuk memastikan tempat di babak delapan besar turnamen level Super 1000 tersebut. Kepastian itu didapat setelah Jonatan menumbangkan perlawanan gigih Leong Jun Hao di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (8/1/2026) siang WIB.

1. Belajar dari Kesalahan Masa Lalu

Jojo berhasil mendulang kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-11. Namun, kemenangan tersebut nyatanya tidak diraih dengan mudah mengingat catatan pertemuan kedua pemain yang cukup kompetitif.

Jonatan yang sudah bertemu dengan Leong dalam lima laga sempat terbayang kekalahan darinya di pertandingan terakhir. Oleh karena itu, Jojo mencoba lebih tenang pada laga kali ini. Menurutnya, aspek mental itulah yang menjadi kunci kemenangan kali ini.

"Pertandingan terakhir kalah dengan permainan yang kurang tenang, permainan yang terlalu terburu-buru. Hari ini saya mencoba buat lebih mengontrol jalannya pertandingan, mengontrol diri juga untuk lebih tenang, lebih sabar dan saya rasa itu cukup berhasil," ungkap Jonatan dikutip dari rilis resmi PBSI, Kamis (8/1/2026).