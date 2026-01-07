Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2026: Tampil On Fire! Jonatan Christie Tembus Babak 16 besar

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |17:53 WIB
Hasil Malaysia Open 2026: Tampil On Fire! Jonatan Christie Tembus Babak 16 besar
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, tampil gemilang saat menghadapi Lee Chia Hao di babak 32 besar Malaysia Open 2026. Pemain peringkat empat dunia tersebut sukses menyudahi perlawanan wakil Taiwan itu dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/1/2026) sore WIB, Jonatan memulainya dengan cukup baik. Namun, Chia Hao perlahan mampu keluar dari tekanan yang diberikan pemain non-Pelatnas PBSI Cipayung itu.

Poin demi poin berhasil dicuri olehnya dari Jonatan. Alhasil, Chia Hao berhasil mencapai keunggulan lebih dulu di interval gim pertama dengan skor 11-8.

Selepas jeda, Jonatan tak patah arang. Pemain nomor empat dunia itu berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 14-13 atas Chia Hao melalui variasi serangan net yang apik.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Jonatan berhasil mempertahankan keunggulannya itu dengan sangat tenang. Pada akhirnya, dia berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18 atas Chia Hao.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/40/3192643/sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-Omiy_large.jpg
Hasil Drawing Malaysia Open 2026: Gregoria Mariska Absen, Raymond/Nikolaus Langsung Lawan Sabar/Reza!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186574/simak_daftar_wakil_indonesia_di_malaysia_open_2026-6aiv_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Raymond/Nikolaus Debut Super 1000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/40/3193938//an_se_young-KoOF_large.jpg
Kisah An Se-young, Ratu Bulu Tangkis yang Ingin Pecahkan Rekor Fantastis di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/40/3193933//eng_hian-GSqm_large.jpg
PBSI Resmi Ubah Sistem Pelatnas, Fokus pada Stabilitas Atlet Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/40/3193398//liem_swie_king-ZulO_large.jpg
Kisah Liem Swie King, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Guncang Dunia Lewat King Smash
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/40/3193436//herry_ip_bersama_rexy_mainaky_sukses_bantu_aaron_chia_soh_wooi_yik_juara_badminton_asia_championships_2025-VIwH_large.jpg
Media Malaysia Soroti Kegagalan Herry IP Bendung Dominasi Ganda Putra Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement