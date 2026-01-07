Hasil Malaysia Open 2026: Tampil On Fire! Jonatan Christie Tembus Babak 16 besar

KUALA LUMPUR – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, tampil gemilang saat menghadapi Lee Chia Hao di babak 32 besar Malaysia Open 2026. Pemain peringkat empat dunia tersebut sukses menyudahi perlawanan wakil Taiwan itu dalam dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-14.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/1/2026) sore WIB, Jonatan memulainya dengan cukup baik. Namun, Chia Hao perlahan mampu keluar dari tekanan yang diberikan pemain non-Pelatnas PBSI Cipayung itu.

Poin demi poin berhasil dicuri olehnya dari Jonatan. Alhasil, Chia Hao berhasil mencapai keunggulan lebih dulu di interval gim pertama dengan skor 11-8.

Selepas jeda, Jonatan tak patah arang. Pemain nomor empat dunia itu berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 14-13 atas Chia Hao melalui variasi serangan net yang apik.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Jonatan berhasil mempertahankan keunggulannya itu dengan sangat tenang. Pada akhirnya, dia berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-18 atas Chia Hao.