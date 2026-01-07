Hasil Malaysia Open 2026: Terkena Comeback Wakil Prancis, Langkah Marwan/Aisyah Terhenti di Babak Awal

KUALA LUMPUR – Pasangan ganda campuran Indonesia, Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata, harus menelan pil pahit pada babak 32 besar Malaysia Open 2026. Sempat mendominasi di awal laga, Marwan/Aisyah akhirnya menyerah dari wakil Prancis, Julien Maio/Lea Palermo, melalui duel sengit tiga gim dengan skor 21-9, 16-21, dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Marwan/Aisyah tampil menyengat pada laga yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/1/2026) sore WIB. Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu langsung tancap gas dan ungguli Julien/Lea dengan skor awal 8-3.

Poin demi poin terus Marwan/Aisyah curi hingga unggul telak atas pasangan Prancis di interval gim pertama dengan skor mencolok 11-3. Usai jeda, mereka tidak menurunkan tempo permainannya. Ganda campuran Indonesia itu terus melaju hingga unggul jauh 16-6.

Situasi itu membuat Julien/Lea sangat kesulitan untuk keluar dari tekanan yang diberikan. Pada akhirnya, Marwan/Aisyah berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan meyakinkan 21-9.

Marwan Faza/Aisyah Salsabila (Foto: PBSI)_

Di gim kedua, Julien/Lea mulai menemukan pola permainannya dan memberikan tekanan balik. Pasangan Prancis itu memberi perlawanan sengit kepada Marwan/Aisyah hingga skor sempat imbang 8-8 di pertengahan laga.