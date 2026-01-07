Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2026: Febriana Dwipuji/Meilysa Trias Lolos 16 Besar Usai Sikat Wakil India

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |13:33 WIB
Hasil Malaysia Open 2026: Febriana Dwipuji/Meilysa Trias Lolos 16 Besar Usai Sikat Wakil India
Ganda Putri Indonesia, Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari, sukses mengamankan tempat di babak 16 besar Malaysia Open 2026. Keberhasilan ini diraih usai mereka menyudahi perlawanan sengit wakil India, Treesa Jolly/Gayatri G. Pullela, lewat drama tiga gim dengan skor akhir 21-9, 21-23, dan 21-19.

Pertemuan kedua pasangan tersebut tersaji dalam babak 32 besar Malaysia Open 2026. Laga krusial ini dihelat di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Rabu (7/1/2026) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Jalannya laga dimulai dengan dominasi penuh Febriana/Trias atas Treesa/Gayatri. Kepercayaan diri yang tinggi membuat pasangan Indonesia ini begitu mudah mengumpulkan pundi-pundi poin sejak servis pertama dilakukan.

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Febriana Dwipuji/Meilysa Trias. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Febriana/Trias pun berhasil meraih hasil maksimal pada gim pertama tanpa kendala berarti. Mereka menyudahi perlawanan Treesa/Gayatri dengan skor telak 21-9.

Memasuki gim kedua, Treesa/Gayatri mencoba bangkit untuk membalas kekalahan telak di gim sebelumnya. Meski Febriana/Trias tetap tampil solid, tekanan dari wakil India mulai memberikan kesulitan bagi pasangan Indonesia.

 

