HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2026: Fajar/Fikri Kunci Tiket 16 Besar Usai Bungkam Wakil Taiwan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |14:11 WIB
Hasil Malaysia Open 2026: Fajar/Fikri Kunci Tiket 16 Besar Usai Bungkam Wakil Taiwan
Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil mengamankan tempat di babak 16 besar Malaysia Open 2026. Kepastian tersebut didapat setelah mereka menumbangkan pasangan Taiwan, Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee, melalui pertarungan tiga gim dengan skor akhir 24-26, 21-4, dan 21-8 di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/1/2026).

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri dan Fang Chih/Fang Jen bermain ngotot sejak awal gim pertama. Hal tersebut membuat permainan kedua pasangan sangat ketat karena saling balas poin hingga mencapai setting.

Dalam gim pertama, Fajar/Fikri harus mengakui ketangguhan lawan. Sebab, mereka takluk dari Fang Chih/Fang Jen dengan poin 24-26 setelah melewati reli-reli panjang yang melelahkan.

Dalam gim kedua, Fajar/Fikri mencoba bangkit untuk membalas kekalahan di gim pertama. Saat ini mereka dapat unggul 5-1 dari Fang Chih/Fang Jen melalui serangan-serangan depan net yang tajam.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Fajar/Fikri terus mengumpulkan pundi-pundi poin atas lawan. Saat ini dapat unggul 11-2 atas Fang Chih/Fang Jen yang mulai terlihat kehilangan ritme permainan mereka.

 

