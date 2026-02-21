Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Umumkan Daftar Atlet Pelatnas Cipayung 2026, Total 74 Orang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |16:02 WIB
PBSI Umumkan Daftar Atlet Pelatnas Cipayung 2026, Total 74 Orang!
PBSI umumkan daftar atlet pelatnas untuk 2026 yang total berjumlah 74 orang (Foto: Okezone/Wikanto Arungbudoyo)
JAKARTA – PBSI resmi mengumumkan daftar atlet Pelatnas untuk 2026. Berjumlah total 74 orang, nama-nama seperti Anthony Sinisuka Ginting dan Gregoria Mariska Tunjung masih ada.

Penetapan itu diumumkan pada Sabtu (21/2/2026). Hal itu berdasarkan Surat Keputusan KEP/007/PBS l/l l/2026.

1. Dibagi 5 Sektor

Pelatnas PBSI di Cipayung (Foto: PBSI)

Sebanyak 74 atlet tersebut dibagi ke dalam lima sektor (tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran). Masing-masing sektor dibagi ke dalam dua kelompok yaitu utama dan pratama.

Dari seluruh atlet ini, tiga di antaranya adalah atlet baru yang masuk dari hasil prestasi sepanjang 2025. Mereka adalah Mayla Cahya Afilian Pratiwi (tunggal putri) dan Alexius Ongkytama Subagio/Aquino Evano Keneddy Tangka (ganda putra).

2. Seleksi Nasional 2026

Sisanya merupakan atlet existing atau yang sudah ada di dalam sejak tahun lalu. Nama-nama seperti Anthony Ginting, Gregoria, Apriyani Rahayu, hingga Fajar Alfian, masih tertera.

Sebagai informasi, jumlah ini dipastikan akan kembali bertambah. Sebab, PBSI masih menggelar Seleksi Nasional 2026 yang diperkirakan rampung pada Maret nanti.

 

