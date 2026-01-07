Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2026: Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Bungkam sang Junior Raymond Indra/Nikolaus Joaquin!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |13:00 WIB
Hasil Malaysia Open 2026: Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Bungkam sang Junior Raymond Indra/Nikolaus Joaquin!
Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi lolos ke 16 besar Malaysia Open 2026. (Foto: X/@INABadminton)
SABAR Karyaman/Reza Pahlevi lolos ke 16 besar Malaysia Open 2026 setelah menang 21-18 dan 21-9 atas sang junior, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin, dalam babak 32 besar yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu (7/1/2026) siang WIB.

Di babak 16 besar yang berlangsung Kamis 8 Januari 2026, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi akan menantang pasangan Korea Selatan Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju. Berstatus unggulan kedelapan, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi diharapkan melaju jauh di Malaysia Open 2026

Jalannya Pertandingan

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi lolos ke 16 besar Malaysia Open 2026. (Foto: PBSI)
Sabar Karyaman/Reza Pahlevi lolos ke 16 besar Malaysia Open 2026. (Foto: PBSI)

Raymond/Nikolaus tampil agresif melawan Sabar/Reza di game pertama. Pasangan muda ini unggul 3-2 atas Sabar/Reza di awal pertandingan.

Meski begitu, Sabar/Reza terus memberikan perlawanan ketat kepada Raymond/Nikolaus. Mereka memepet ketat sang junior dengan skor 11-12.

Setelah itu, Sabar/Reza mulai menunjukan dominasi melawan Raymond/Nikolaus. Mereka pun berbalik unggul dan meraih hasil maksimal atas Raymond/Nikolaus dengan skor 21-18 di set pertama.

 

