Respons Megawati Hangestri soal Peluang Jakarta Pertamina Enduro Juara Proliga 2026

Megawati Hangestri (kanan) ingin memberikan yang terbaik bagi Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

PEMAIN bola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, berbicara peluang timnya Jakarta Pertamina Enduro di ajang Proliga 2026. Megawati Hangestri mengaku optimis, tetapi tidak boleh jemawa.

1. Megawati Hangestri Kembali ke Klub Lamanya

Megawati Hangestri kembali memperkuat Jakarta Pertamina Enduro (JPE) usai malang melintang di kancah internasional. Ini merupakan tim yang dibelanya saat debut di Proliga pada 2015.

Jakarta Pertamina Enduro meluncurkan tim jelang Proliga 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Kembali ke tim yang mengorbitkannya, Megawati Hangestri mengaku sangat senang. Pevoli berjuluk 'Megatron' itu mengatakan dalam kondisi yang prima menatap musim baru bersama Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026.

"Kondisinya alhamdulillah cukup baik, doain aja," kata Megawati Hangestri kepada awak media, termasuk Okezone di Jakarta, Senin 5 Januari 2026.

2. Jakarta Pertamina Enduro Berstatus Juara Bertahan

Jakarta Pertamina Enduro berstatus juara bertahan di Proliga 2026. Di kompetisi musim lalu, Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara setelah mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan 3-0 (26-24, 25-22, 25-16) di babak Grand Final.