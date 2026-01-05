Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Diperkuat Megawati Hangestri, Jakarta Pertamina Enduro Siap Pertahankan Gelar Juara di Proliga 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |21:12 WIB
Diperkuat Megawati Hangestri, Jakarta Pertamina Enduro Siap Pertahankan Gelar Juara di Proliga 2026
Jakarta Pertamina Enduro siap mempertahankan gelar juara di Proliga 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
JAKARTA – Jakarta Pertamina Enduro resmi meluncurkan tim jelang Proliga 2026. Mereka menargetkan untuk mempertahankan gelar juara yang diraih pada Proliga 2025.

Menghadapi musim baru, mereka tetap mempercayakan posisi pelatih kepala kepada Bulent Karslioglu. Pria asal Turki itu sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro meraih gelar juara musim sebelumnya.

1. Bukan Pekerjaan Mudah

Jakarta Pertamina Enduro meluncurkan tim jelang Proliga 2026 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Chief de Mission (CdM) Jakarta Pertamina Enduro, Werry Prayogi, mengakui mempertahankan gelar juara bukan perkara mudah. Menurutnya, status sebagai juara bertahan justru membuat persaingan menjadi lebih berat karena tim-tim lain akan mempersiapkan diri secara maksimal.

“Pertama tim ingin mengambil posisi juara dan mereka mempersiapkan diri dengan luar biasa baik dari pemilihan pemain, pelatih dan juga mungkin dukungan yang lain seperti finansial, tentu kami harus menyiapkan untuk itu (mempertahankan gelar),” ujar Werry dalam konferensi pers, Senin (5/1/2026).

Lebih lanjut, Werry meyakini predikat juara bertahan juga membawa tekanan tersendiri bagi tim. Banyak lawan yang dipastikan akan mempelajari dan menganalisis gaya permainan Jakarta Pertamina Enduro secara lebih mendalam.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, manajemen melakukan sejumlah penyesuaian dalam komposisi pemain. Langkah ini diambil agar pola permainan tim tidak mudah terbaca dan tetap berkembang menghadapi Proliga 2026.

 

Halaman:
1 2
