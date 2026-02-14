Advertisement
SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026 Semalam: Yolla Yuliana Dkk Kalahkan Megawati Hangestri Cs, Popsivo Polwan Bungkam Electric PLN

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |06:15 WIB
Hasil Proliga 2026 Semalam: Yolla Yuliana Dkk Kalahkan Megawati Hangestri Cs, Popsivo Polwan Bungkam Electric PLN
Jakarta Livin Mandiri menang 3-1 atas Jakarta Pertamina Enduro. (Foto: Instagram/@jkt.livinmandiri)
DUA pertandingan tim putri dalam lanjutan putaran kedua Proliga 2026 telah rampung digelar di GOR Utama, Bojonegoro, Jumat 13 Februari 2026. Jakarta Livin Mandiri menang atas Jakarta Pertamina Enduro, dan Jakarta Popsivo Polwan bungkam Jakarta Electric PLN.

1. Yolla Yuliana Dkk Bungkam Megawati Hangestri Cs

Pertandingan hari ini dimulai dari duel Livin Mandiri versus Pertamina Enduro. Tim yang diperkuat Yolla Yuliana itu membungkam Megawati Hangestri dan kawan-kawan dalam pertarungan empat set dengan skor akhir 3-1 (25-12, 25-20, 15-25, 25-20). 

Yolla Yuliano bantu Jakarta Livin Mandiri menang atas Jakarta Pertamina Enduro. (Foto: Instagram/@jkt.livinmandiri)
Yolla Yuliano bantu Jakarta Livin Mandiri menang atas Jakarta Pertamina Enduro. (Foto: Instagram/@jkt.livinmandiri)

Ini menjadi hasil yang cukup mengejutkan. Pasalnya, Jakarta Livin Mandiri sukses menumbangkan Pertamina Enduro yang merupakan pemuncak klasemen, sekaligus tim yang diperkuat bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri. 

Kemenangan tersebut membuat Livin Mandiri membuka peluang lolos ke babak final four Proliga 2026. Hasil kemenangan ini menunjukkan mereka mampu bersaing dengan tim-tim raksasa. 

2. Duel Sengit Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN

Sementara itu, duel sengit tersaji pada pertandingan yang mempertemukan Popsivo Polwan melawan Electric PLN. Bagaimana tidak? kedua tim bermain dengan lima set penuh. 

 

