Hasil Proliga 2026 Semalam: Jakarta Pertamina Enduro Lolos Final Four, Surabaya Samator Gilas Medan Falcons

Jakarta Pertamina Enduro berhasil lolos ke final four Proliga 2026 usai mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan (Foto: Instagram/@jpevolley)

BOJONEGORO – Hasil Proliga 2026 yang digelar Minggu 15 Februari sudah diketahui. Jakarta Pertamina Enduro berhasil lolos ke final four di kategori putri sementara Surabaya Samator menggilas Medan Falcons!

Tiga laga tersaji dalam lanjutan kompetisi bola voli Proliga 2026 di GOR Utama, Bojonegoro, Jawa Timur. Duel tim voli putri antara Jakarta Pertamina Enduro versus Jakarta Popsivo Polwan menjadi laga pembuka.

1. Final Four Putri

Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2026 (Foto: Instagram/@jpevolley)

Laga tersebut berlangsung dengan dominasi Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega atas lawannya. Hasilnya, Jakarta Pertamina Enduro sukses mengunci kemenangan atas Jakarta Popsivo Polwan 3-1 (27-25, 19-25, 25-20, dan 25-22).

Kemenangan ini membuat Jakarta Pertamina Enduro memastikan tiket babak final four Proliga 2026. Pada pertandingan berikutnya, ada tim voli putri Gresik Phonska Plus yang bersua dengan Bandung BJB Tandamata.

Gresik Phonska Plus bermain efektif sejak awal set pertama. Koneksi serta permainan cepat antar pemain mengantar mereka merebut kemenangan telak atas Bandung BJB Tandamata 3-0 (25-20, 26-24, dan 25-16).