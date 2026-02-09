Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Proliga 2026 Semalam: Jakarta LavAni Tak Terkalahkan, Livin Mandiri Sikat Gresik Phonska

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |06:14 WIB
Jakarta LavAni menang 3-0 atas Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/@lavani.forever)
SEBANYAK tiga pertandingan lanjutan Proliga 2026 telah rampung digelar di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Minggu 8 Februari 2026. Jakarta LavAni menang atas Jakarta Garuda Jaya, dan Jakarta Livin Mandiri menghajar Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia. 

1. Dimulai dari Sektor Putri

Pertandingan dimulai dari duel sektor putri yang mempertemukan Livin Mandiri kontra Gresik Phonska. Yolla Yuliana dan kawan-kawan tampil ciamik hingga merebut kemenangan 3-1 (25-17, 25-22, 22-25, 25-20).

Ini menjadi kemenangan yang krusial bagi Livin Mandiri. Sebab, kemenangan ini menjaga harapan mereka untuk dapat melaju ke babak final four Proliga 2026. 

Jakarta Pertamina Enduro menang 3-0 atas Medan Falcons. (Foto: Instagram/@jpevolley)
Jakarta Pertamina Enduro menang 3-0 atas Medan Falcons. (Foto: Instagram/@jpevolley)

Kemudian laga sektor putri lainnya mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro kontra Medan Falcons. Megawati Hangestri dan kolega tampil ciamik dengan merebut kemenangan tiga set langsung dengan skor 3-0 (28-26, 25-15, 25-15).

Hasil ini membuat Jakarta Pertamina Enduro naik ke posisi puncak klasemen dengan 21 poin. Mereka hanya berselisih satu poin atas Gresik Phonska yang turun ke peringkat kedua dengan 20 poin. 

 

