PBSI Resmi Ubah Sistem Pelatnas, Fokus pada Stabilitas Atlet Jangka Panjang

JAKARTA – Pengurus Besar Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) resmi melakukan transformasi besar dalam sistem pembinaan nasional dengan meniadakan kebijakan pemulangan dan pemanggilan atlet Pelatnas setiap akhir tahun. Langkah strategis ini mulai diimplementasikan sejak 2025 sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas dan kesinambungan program latihan di tengah kalender kompetisi internasional yang semakin padat.

Keputusan besar tersebut diumumkan melalui Bidang Pembinaan dan Prestasi (Binpres) PBSI setelah melewati proses evaluasi menyeluruh. Pertimbangan utama mencakup struktur internal Pelatnas, performa individu atlet, hingga efektivitas program jangka panjang agar para penghuni Pelatnas Cipayung memiliki kesiapan maksimal tanpa terganggu masa transisi yang kerap memakan waktu.

Kebijakan ini dirancang khusus untuk menjaga kontinuitas latihan, mengingat turnamen internasional biasanya sudah dimulai sejak awal Januari. PBSI meyakini bahwa dengan komposisi atlet yang lebih stabil, proses pembinaan dapat berjalan jauh lebih optimal dibandingkan sistem lama yang mewajibkan atlet pulang-pergi di penghujung tahun.

Meskipun mekanisme rutin akhir tahun dihapus, PBSI menekankan bahwa evaluasi tetap menjadi instrumen utama dalam mengukur kualitas pemain. Berdasarkan hasil diskusi dengan jajaran pelatih dan tim sport science, konsistensi skuad saat ini sangat diperlukan agar transisi menuju siklus kompetisi besar dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Kepala Bidang (Kabid) Binpres PBSI, Eng Hian, menegaskan bahwa ditiadakannya seremoni pemulangan tahunan bukan berarti standar penilaian melonggar. Penilaian performa atlet tetap berjalan sangat ketat melalui Key Performance Indicator (KPI) yang telah disusun oleh masing-masing pelatih.

Pelatnas PBSI di Cipayung (Foto: PBSI)

Keputusan ini bukan berarti PBSI menurunkan standar atau meniadakan evaluasi, melainkan evaluasi seorang atlet ditentukan oleh KPI yang sudah ditentukan oleh pelatihnya masing-masing. Jika seorang atlet tidak mencapai KPI yang telah ditetapkan maka akan terkena degradasi. Oleh karena itu jangka waktu degradasi setiap atlet akan berbeda tergantung dari KPI mereka masing-masing.

1. Mekanisme Promosi Melalui Seleknas

Sebagai pengganti sistem pemanggilan lama, PBSI akan mengandalkan Seleksi Nasional (Seleknas) sebagai satu-satunya pintu masuk bagi talenta baru. Proses ini akan dilakukan secara transparan setiap awal tahun dengan kuota yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis di masing-masing sektor Pelatnas.