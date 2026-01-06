Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Malaysia Open 2026: Gagal Kalahkan Wakil Tuan Rumah, Jafar/Felisha Langsung Gugur di Babak Awal

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |16:05 WIB
Hasil Malaysia Open 2026: Gagal Kalahkan Wakil Tuan Rumah, Jafar/Felisha Langsung Gugur di Babak Awal
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Langkah ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, harus terhenti prematur pada ajang Malaysia Open 2026. Menghadapi tantangan berat di babak 32 besar, Jafar/Felisha dipaksa menyerah oleh wakil tuan rumah yang juga merupakan unggulan Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei, dalam pertarungan dua gim langsung.

Pertandingan itu digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa (6/1/2026) sore WIB. Jafar/Felisha kalah dalam dua gim langsung dari Chen/Toh dengan skor 12-21 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Chen/Toh bermain agresif sejak awal pertandingan gim pertama. Duet Malaysia itu mengandalkan serangan cepat dan smash menyilang untuk mencuri poin.

Akan tetapi, Jafar/Felisha melawan dengan pola defensif yang rapi. Mereka pun sesekali melepaskan pukulan keras untuk mengejar ketertinggalan.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu (Foto: PBSI)

Pada jeda interval gim pertama, Jafar/Felisha akhirnya tertinggal dari Chen/Toh. Wakil tuan rumah yang bermain efektif unggul dengan skor 11-9.

Setelah itu, Chen/Toh terus mendulang poin hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-12. Berlanjut pada gim kedua, Jafar/Felisha tak mau kecolongan lagi.

 

Halaman:
1 2
