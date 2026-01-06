Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Unggulan di Malaysia Open 2026, Nomor 1 Jonatan Christie!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |12:14 WIB
4 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Unggulan di Malaysia Open 2026, Nomor 1 Jonatan Christie!
Jonatan Christie berstatus unggulan di Malaysia Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

SEBANYAK 4 pebulu tangkis Indonesia yang menjadi unggulan di Malaysia Open 2026 akan diulas Okezone. Indonesia mengirimkan sembilan wakil di Malaysia Open 2026 yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada 6-11 Januari 2026.

Dari sembilan wakil itu, empat di antaranya masuk daftar unggulan di masing-masing nomor yang mereka geluti. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pebulu tangkis Indonesia yang menjadi unggulan di Malaysia Open 2026:

1. Jonatan Christie (Unggulan Keempat)

Jonatan Christie juara Denmark Open 2025. (Foto: PBSI)

Jonatan Christie yang berstatus pebulu tangkis tunggal putra terbaik Indonesia saat ini, ditempatkan sebagai unggulan keempat. Ia berada di bawah Shi Yu Qi (China), Kunlavut Vitidsarn (Thailand) dan Anders Antonsen (Denmark).

Di babak pertama, Jonatan Christie akan menantang pemain Taiwan, Lee Chia-hao. Jonatan Christie sendiri belum pernah menjadi juara Malaysia Open.

2. Putri Kusuma Wardani (Unggulan Keenam)

Putri KW berjuang lolos ke final BWF World Championships 2025 PBSI

Putri Kusuma Wardani menempati unggulan keenam di Malaysia Open 2026. Ia menempati posisi lebih baik ketimbang Ratchanok Intanon (Thailand/7) atau Tomoka Miyazaki (Jepang/8).

Di laga pertama, Putri Kusuma Wardani menantang wakil Jepang Manami Suizu. Sanggup melaju jauh di Malaysia Open 2026, Putri Kusuma Wardani?

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186574/simak_daftar_wakil_indonesia_di_malaysia_open_2026-6aiv_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Raymond/Nikolaus Debut Super 1000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/40/3193398//liem_swie_king-ZulO_large.jpg
Kisah Liem Swie King, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Guncang Dunia Lewat King Smash
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193163//soh_wooi_yik_bersama_sang_kekasih-vhIG_large.jpg
Kisah Cinta Misterius Pebulu Tangkis Soh Wooi Yik: Unggahan Romantis di Tengah Persiapan Terjal Malaysia Open 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/40/3193237//putri_kusuma_wardani-vDiJ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Putri KW, Masuk Daftar 10 Besar Dunia Ranking BWF hingga Kalahkan Ratchanok Intanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/43/3192792//ardy_b_wiranata_kini_memegang_paspor_kanada_pb_djarum-X8z5_large.jpg
3 Pebulu Tangkis yang Tinggalkan Paspor Indonesia Setelah Raih Medali Olimpiade, Nomor 1 Ardy B Wiranata!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/40/3192806//taufik_hidayat_enam_kali_juara_indonesia_open_pb_djarum-2uiV_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra yang Paling Sering Juara Indonesia Open, Nomor 1 Taufik Hidayat!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement