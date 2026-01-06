4 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Unggulan di Malaysia Open 2026, Nomor 1 Jonatan Christie!

SEBANYAK 4 pebulu tangkis Indonesia yang menjadi unggulan di Malaysia Open 2026 akan diulas Okezone. Indonesia mengirimkan sembilan wakil di Malaysia Open 2026 yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada 6-11 Januari 2026.

Dari sembilan wakil itu, empat di antaranya masuk daftar unggulan di masing-masing nomor yang mereka geluti. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pebulu tangkis Indonesia yang menjadi unggulan di Malaysia Open 2026:

1. Jonatan Christie (Unggulan Keempat)

Jonatan Christie yang berstatus pebulu tangkis tunggal putra terbaik Indonesia saat ini, ditempatkan sebagai unggulan keempat. Ia berada di bawah Shi Yu Qi (China), Kunlavut Vitidsarn (Thailand) dan Anders Antonsen (Denmark).

Di babak pertama, Jonatan Christie akan menantang pemain Taiwan, Lee Chia-hao. Jonatan Christie sendiri belum pernah menjadi juara Malaysia Open.

2. Putri Kusuma Wardani (Unggulan Keenam)

Putri Kusuma Wardani menempati unggulan keenam di Malaysia Open 2026. Ia menempati posisi lebih baik ketimbang Ratchanok Intanon (Thailand/7) atau Tomoka Miyazaki (Jepang/8).

Di laga pertama, Putri Kusuma Wardani menantang wakil Jepang Manami Suizu. Sanggup melaju jauh di Malaysia Open 2026, Putri Kusuma Wardani?