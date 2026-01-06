Malaysia Open 2026 Jadi Panggung Tinggi Pertama, Faza/Aisyah Ungkap Persiapannya

KUALA LUMPUR - Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata akan menjalani debut di turnamen berlevel Super 1000 pada Malaysia Open 2026. Keduanya membeberkan persiapan untuk tampil di ajang tinggi tersebut.

Malaysia Open 2026 akan berlangsung di Axiata Arena pada 6-11 Januari 2026. Sejatinya, Indonesia mengirim 10 wakil ke ajang itu, tetapi Gregoria Mariska Tunjung mundur.

1. Menyiapkan Diri dengan Baik

Faza mengatakan sangat antusias dapat tampil dalam Malaysia Open 2026. Oleh karena itu, ia sudah menyiapkan diri dengan cukup baik untuk ajang tersebut.

"Perasaannya pasti senang dipercaya buat pertandingan di level 1000 ini. Saya sangat bersemangat menyambut debut di Malaysia Open," ungkap Faza dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (6/1/2026).

"Kalau saya sendiri lebih disiapkan secara mental. Harus percaya sama kemampuan masing-masing, kemampuan diri sendiri juga. Pelatih percaya kami turun di ajang sebesar ini jadi kami juga harus percaya kalau kami mampu," imbuhnya.

2. Coba Bangkit

Faza/Aisyah yang sekarang menduduki peringkat 22 dunia memang sudah waktunya mencicipi turnamen dengan level lebih tinggi setelah prestasi mereka di 2025 cukup baik. Mereka empat kali juara Super 100 (Indonesia, Vietnam, Guwahati dan Odisha) serta menjadi semifinalis di Syed Modi Super 300.

"Sebenarnya hasil itu dilihat setengah tahun terakhir saja yang bagus ya. Karena di awal 2025, kami sempat dicoba di 300, di 500 tapi hasilnya kurang bagus kan. Itu juga sempat mengurangi kepercayaan diri," ucap Faza.

"Kami stop pertandingan tiga bulan buat persiapan lalu disuruh turun level. Dari turnamen Super 100 itu kami coba buat membangun kepercayaan diri lagi. Alhamdulillah dapat beberapa gelar dan cukup berpengaruh positif pada keyakinan kami," sambung pemain berusia 21 tahun itu.

Di kesempatan pertama merasakan turnamen Super 1000, Faza bertekad memberikan yang terbaik. Harapannya mereka dapat membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan-unggulan.