HOME SPORTS NETTING

Malaysia Open 2026 Jadi Turnamen Pembuka, Putri KW Ungkap Targetnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |11:29 WIB
Malaysia Open 2026 Jadi Turnamen Pembuka, Putri KW Ungkap Targetnya
Putri Kusuma Wardani mengungkap targetnya saat tampil di Malaysia Open 2026 yang merupakan turnamen pembuka (Foto: X/@INABadminton)
JAKARTA - Putri Kusuma Wardani (Putri KW) memasuki Malaysia Open 2026 dengan pikiran yang lebih segar. Ia membeberkan target di turnamen pembuka BWF World Tour 2026 tersebut.

Malaysia Open 2026 akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada 6-11 Januari. Sejatinya, Indonesia mengirim 10 wakil ke ajang itu, tetapi Gregoria Mariska Tunjung mundur.

1. Kembali Segar

Putri KW berjuang lolos ke final BWF World Championships 2025 PBSI

Putri mengatakan persiapannya untuk Malaysia Open 2026 sudah cukup baik. Hal itu menjadi modal awal yang bagus buatnya untuk turnamen level Super 1000 tersebut setelah melakukan evaluasi penampilan.

"Setelah World Tour Finals berakhir, saya ingin refresh dulu untuk memulihkan kondisi fisik dan pikiran. Pelatih memberi saya libur beberapa hari dan alhamdulillah sudah kembali fresh," kata Putri dalam rilis PBSI, Minggu (4/1/2025)

"Persiapan kurang lebih 10 hari berjalan cukup baik. Pada hari-hari awal balik latihan, fisik saya menjadi fokus untuk ditingkatkan. Latihannya diperberat. Tapi dua hari kemarin sudah lebih ke teknik. Cukup deg-degan karena memulai lagi dari awal," tambah perempuan asal Tangerang itu.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
