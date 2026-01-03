Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Cinta Misterius Pebulu Tangkis Soh Wooi Yik: Unggahan Romantis di Tengah Persiapan Terjal Malaysia Open 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |01:01 WIB
Kisah Cinta Misterius Pebulu Tangkis Soh Wooi Yik: Unggahan Romantis di Tengah Persiapan Terjal Malaysia Open 2026
Soh Wooi Yik bersama sang kekasih yang masih misterius. (Foto: Instagram/sohwooiyik)
A
A
A

KUALA LUMPURPebulutangkis ganda putra andalan Malaysia, Soh Wooi Yik, mendadak menjadi perbincangan hangat di jagat maya, namun bukan karena aksinya di atas lapangan. Atlet berusia 27 tahun tersebut baru saja memicu kehebohan di kalangan penggemar setelah mengunggah foto bersama seorang wanita misterius di akun Instagram pribadinya, pada 30 Desember 2025.

Dengan latar lagu klasik milik Utada Hikaru, First Love, Wooi Yik menyematkan caption singkat namun bermakna dalam: "I love you." Unggahan yang dianggap sebagai momen pengumuman hubungan asmaranya ini langsung diserbu dengan banyaknya like sampai dan ribuan komentar, termasuk godaan dari mantan rekan setimnya, Goh Jin Wei.

Meski identitas sang wanita masih dirahasiakan, sinyal romantis ini menjadi bumbu menarik menjelang turnamen pembuka musim, Malaysia Open 2026.

1. Motivasi Baru

Kehidupan pribadi Wooi Yik yang biasanya tertutup kini seolah terbuka sedikit demi sedikit. Momen bahagia ini datang tepat setelah ia dan pasangannya, Aaron Chia, menutup tahun 2025 dengan catatan impresif.

Sepanjang tahun lalu, Aaron/Soh berhasil merengkuh tiga gelar juara dan kembali menduduki peringkat dua dunia. Kehadiran sosok spesial ini diharapkan menjadi energi tambahan bagi Soh Wooi Yik.

Soh Wooi Yik bersama sang kekasih. (Foto: Instagram/sohwooiyik)
Soh Wooi Yik bersama sang kekasih. (Foto: Instagram/sohwooiyik)

Para penggemar kini mulai bertanya-tanya apakah sang kekasih akan hadir langsung di tribun penonton untuk memberikan dukungan perdana secara terbuka pada turnamen pekan depan. Dukungan moral ini akan sangat krusial, mengingat status mereka sebagai tumpuan utama tuan rumah untuk menjaga gengsi di hadapan publik sendiri.

 

Halaman:
1 2
