Hasil Final Four Proliga 2025: Sikat Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Popsivo Polwan Segel Tiket Grand Final

HASIL Final Four Proliga 2025 akan diulas Okeozne. Tim putri Jakarta Popsivo Polwan akhirnya berhasil maju ke babak grand final Proliga 2025.

Kepastian itu didapat usai Jakarta Popsivo Polwan kalahkan Jakarta Pertamina Enduro di GOR Sritex Arena Solo, menang 3-0 (25-19,25-17, 26-24), atas, Minggu (4/5/2025). Pertemuan kedua tim tersaji di pertandingan terakhir sektor putri Final Four Proliga 2025.

Kemenangan itu sekaligus mengantarkan tim milik Polri tersebut menjuarai putaran kedua Final Four Proliga 2025. Jakarta Popsivo Polwan pun berhak atas hadiah uang pembinaan sebesar Rp60 juta.

Popsivo Polwan memimpin klasemen putaran kedua dengan poin enam dari hasil dua kemenangan dari tiga laga. Secara keseluruhan dari klasemen akhir, Arsela Nuari dkk meraih empat kemenangan dari enam laga serta 11 poin.

Hasil ini pun sekaligus menyingkirkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri cs itu hanya di posisi ketiga klasemen akhir sektor putri.

1. Jalannya Pertandingan

Dari set pertama, kedua tim bersaing ketat dalam mengumpulkan angka. Menginjak akhir set pertama, beberapa kali pemain Jakarta Pertamina Enduro melakukan attack error, dan mereka tertinggal 16-20 dan berhasil dimenangkan Popsivo Polwan 25-19.

Set kedua kembali Popsivo Polwan mendominasi perolehan angka. Di akhir set kedua, beberapa kali spike Jordan Thompson menghasilkan poin untuk Pertamina Enduro. Namun, set kedua kembali dimenangkan Popsivo Polwan 25-17.

Awal set ketiga, duel kedua tim berlangsung alot. Junaidah Santi dkk sepertinya tidak ingin kalah lagi. Saling bahu-membahu Jordan Thompson, Iana Scherban, Pertamina Enduro terus mencoba merebut poin.

Duel kedua tim semakin menarik, dan silih berganti mendapatkan angka. Sempat sekali terjadi Deuce, namun hasil akhir direbut Popsivo Polwan 26-24.