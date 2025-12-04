Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Lucu Istri Hendra Setiawan Bongkar Alasan Tak Hadiri Pernikahan Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong: Bapakmu Super Sibuk!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |13:59 WIB
Kisah Lucu Istri Hendra Setiawan Bongkar Alasan Tak Hadiri Pernikahan Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong: Bapakmu Super Sibuk!
Hendra Setiawan bersama Liu Yu Chen dan Huang Yaqiong. (Foto: Instagram/@sansan_san)
A
A
A

KISAH lucu datang dari istri Hendra Setiawan, Sandiani Arief. Dia membongkar alasan dirinya dan Hendra tak bisa hadiri pernikahan legenda bulu tangkis China, Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong.

Sembari meminta maaf tak bisa hadir, Sandiani menyebut dirinya dan sang suami tak bisa hadir karena kesibukan Hendra Setiawan. Lantaran Liu Yu Chen kerap disebut anak Hendra, tanpa ragu, Sandiani menyebut bapak dari Liu Yu Chen sangat sibuk.

Hendra Setiawan

1. Minta Maaf

Ya, kabar bahagia datang dari dua pebulu tangkis tersohor China, Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong. Pasangan sejoli ini memutuskan menikah setelah menjalin hubungan asmara cukup lama.

Pernikahan Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong sejatinya sudah terjadi sejak 2 Agustus 2025. Kala itu, keduanya menyampaikan langsung kabar bahagia itu lewat unggahan di akun Instagram masing-masing.

Namun, pesta pernikahan Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong tak langsung digelar saat itu. Mereka baru melangsungkan pesta pada akhir pekan lalu.

Sejumlah pebulu tangkis top dunia pun turut diundang Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong, termasuk Hendra Setiawan. Tetapi, Hendra dan sang istri tak bisa hadir.

Istri Hendra pun sampaikan permintaan maaf kepada Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong karena tak bisa hadir di hari bahagia sejoli itu. Selain itu, dia sampaikan alasan tak hadir.

Dengan lucunya, Sandriani menyebut Hendra jadi penyebab gagal hadiri pesta pernikahan itu. Pasalnya, Hendra dihadapkan dengan jadwal yang super sibuk, bahkan melebihi atlet. Uniknya lagi, Sandriani menyebut Hendra sebagai bapak dari Liu Yu Chen dalam unggahan itu.

“Happy Wedding Dayyy @liuyuchen88888 & @hyq28. We are so happy for you guys.. Happily Ever After,” tulis Sandriani Arief dalam unggahannya di Instagram @sansan_san.

“Maaf enggak bisa hadir ke sana, bapakmu super sibuk, padahal katanya udah pensiun, sibuknya ngalah-ngalahin pas masih jadi atlet,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/40/3187730/siti_fadia_silva_ramadhanti-C8xY_large.jpg
Viral Disebut Ingin Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siti Fadia Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187477/ye_zhaoying-KmOa_large.jpg
Kisah Ye Zhaoying, Rival Abadi Susy Susanti yang Dihapus dari Sejarah China Gara-Gara Pengakuan Kontroversial Olimpiade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187437/jonatan_christie-75Ha_large.jpg
Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatra, Jonatan Christie Berhasil Kumpulkan Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187354/mathias_boe_mengakui_tak_suka_suporter_indonesia-B0F2_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Denmark Mathias Boe yang Akui Tak Suka Suporter Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187343/simak_kisah_kontroversial_lin_dan_pernah_lempar_raket_ke_pelatih_lawan-bWPA_large.jpg
Kisah Kontroversial Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Pernah Lempar Raket ke Pelatih Lawan di Korea Open 2008
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187216/ratchanok_intanon-hPxC_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping, Nomor 1 Legenda Indonesia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement