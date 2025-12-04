Kisah Lucu Istri Hendra Setiawan Bongkar Alasan Tak Hadiri Pernikahan Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong: Bapakmu Super Sibuk!

KISAH lucu datang dari istri Hendra Setiawan, Sandiani Arief. Dia membongkar alasan dirinya dan Hendra tak bisa hadiri pernikahan legenda bulu tangkis China, Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong.

Sembari meminta maaf tak bisa hadir, Sandiani menyebut dirinya dan sang suami tak bisa hadir karena kesibukan Hendra Setiawan. Lantaran Liu Yu Chen kerap disebut anak Hendra, tanpa ragu, Sandiani menyebut bapak dari Liu Yu Chen sangat sibuk.

1. Minta Maaf

Ya, kabar bahagia datang dari dua pebulu tangkis tersohor China, Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong. Pasangan sejoli ini memutuskan menikah setelah menjalin hubungan asmara cukup lama.

Pernikahan Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong sejatinya sudah terjadi sejak 2 Agustus 2025. Kala itu, keduanya menyampaikan langsung kabar bahagia itu lewat unggahan di akun Instagram masing-masing.

Namun, pesta pernikahan Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong tak langsung digelar saat itu. Mereka baru melangsungkan pesta pada akhir pekan lalu.

Sejumlah pebulu tangkis top dunia pun turut diundang Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong, termasuk Hendra Setiawan. Tetapi, Hendra dan sang istri tak bisa hadir.

Istri Hendra pun sampaikan permintaan maaf kepada Liu Yu Chen dengan Huang Yaqiong karena tak bisa hadir di hari bahagia sejoli itu. Selain itu, dia sampaikan alasan tak hadir.

Dengan lucunya, Sandriani menyebut Hendra jadi penyebab gagal hadiri pesta pernikahan itu. Pasalnya, Hendra dihadapkan dengan jadwal yang super sibuk, bahkan melebihi atlet. Uniknya lagi, Sandriani menyebut Hendra sebagai bapak dari Liu Yu Chen dalam unggahan itu.

“Happy Wedding Dayyy @liuyuchen88888 & @hyq28. We are so happy for you guys.. Happily Ever After,” tulis Sandriani Arief dalam unggahannya di Instagram @sansan_san.

“Maaf enggak bisa hadir ke sana, bapakmu super sibuk, padahal katanya udah pensiun, sibuknya ngalah-ngalahin pas masih jadi atlet,” lanjutnya.