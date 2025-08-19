Kisah Miris Liu Yu Chen, Putra Sulung Hendra Setiawan yang Gagal Tiru Pasangan Emas Indonesia

KISAH miris Liu Yu Chen menarik untuk diulas. Sebab, sosok yang disebut-sebut putra sulung Hendra Setiawan itu gagal meniru pasangan emas Indonesia Alan Budikusuma-Susy Susanti.

Yu Chen merupakan salah satu pemain ganda putra andalan China. Beragam prestasi diraihnya termasuk juara dunia bersama Li Jinhui pada 2018.

1. Kurang Beruntung

Akan tetapi, Liu Yu Chen kurang beruntung di ajang Olimpiade. Pada 2020, duet Li/Liu harus menunda impian meraih emas gara-gara kalah dari Lee Yang/Wang Chi-Lin di final.

Setelah itu, Yu Chen berpasangan dengan Ou Xuan Yi. Perlahan, prestasinya dengan sang partner baru juga cemerlang. Capaian terbaiknya adalah juara Indonesia Open 2022 Super 1000.

Tentu, Yu Chen masih penasaran dengan medali emas Olimpiade. Apalagi, ia berpeluang mengikuti jejak Alan-Susy yang sama-sama merebut medali emas di Olimpiade 1992 Barcelona.

Sang kekasih, Huang Ya Qiong, tengah memiliki momentum yang positif bersama Zheng Si Wei di ganda campuran. Benar saja, pasangan tersebut akhirnya meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.