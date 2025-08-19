Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Miris Liu Yu Chen, Putra Sulung Hendra Setiawan yang Gagal Tiru Pasangan Emas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |04:47 WIB
Kisah Miris Liu Yu Chen, Putra Sulung Hendra Setiawan yang Gagal Tiru Pasangan Emas Indonesia
Simak kisah miris Liu Yu Chen yang gagal meniru pasangan emas Indonesia (Foto: Instagram/@liuyuchen88888)
A
A
A

KISAH miris Liu Yu Chen menarik untuk diulas. Sebab, sosok yang disebut-sebut putra sulung Hendra Setiawan itu gagal meniru pasangan emas Indonesia Alan Budikusuma-Susy Susanti.

Yu Chen merupakan salah satu pemain ganda putra andalan China. Beragam prestasi diraihnya termasuk juara dunia bersama Li Jinhui pada 2018.

1. Kurang Beruntung

Liu Yu Chen dan Huang Ya Qiong

Akan tetapi, Liu Yu Chen kurang beruntung di ajang Olimpiade. Pada 2020, duet Li/Liu harus menunda impian meraih emas gara-gara kalah dari Lee Yang/Wang Chi-Lin di final.

Setelah itu, Yu Chen berpasangan dengan Ou Xuan Yi. Perlahan, prestasinya dengan sang partner baru juga cemerlang. Capaian terbaiknya adalah juara Indonesia Open 2022 Super 1000.

Tentu, Yu Chen masih penasaran dengan medali emas Olimpiade. Apalagi, ia berpeluang mengikuti jejak Alan-Susy yang sama-sama merebut medali emas di Olimpiade 1992 Barcelona.

Sang kekasih, Huang Ya Qiong, tengah memiliki momentum yang positif bersama Zheng Si Wei di ganda campuran. Benar saja, pasangan tersebut akhirnya meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184519/berikut_pebulu_tangkis_dunia_yang_dijuluki_the_big_4-4yJ9_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4, Nomor 1 Taufik Hidayat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184233/winny_oktavina_kandow-19qX_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang, Dipinang Eks Pemain Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184086/pearly_tan_bersama_thinaah_muralitharan-AKFV_large.jpg
Kisah Ganda Putri Malaysia Pearly/Thinaah, Diam-Diam Raup Pendapatan hingga Rp5,1 Miliar di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184094/gregoria_mariska_tunjung-U5tl_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Gregoria Mariska yang Selalu Beruntung di Kumamoto Masters, Capai Final Selama 3 Musim Beruntun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3184146/fu_hai_feng_mengaku_terang_terangan_kagum_dengan_skill_hendra_setiawan-dGsp_large.jpg
Kisah Fu Hai Feng, Pebulu Tangkis Keturunan Indonesia yang Akui Kagum dengan Skill Hendra Setiawan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement