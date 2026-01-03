Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Toprak Razgatlioglu Bisa Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2026?

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |14:55 WIB
Toprak Razgatlioglu Bisa Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2026?
Toprak Razgatlioglu berpotensi kejutkan Marc Marquez di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@toprakrazgatlioglu7)
PEMBALAP asal Italia, Danilo Petrucci, meyakini Toprak Razgatlioglu bakal bersaing di MotoGP 2026. Danilo Petrucci menilai, pembalap asal Turki itu memiliki potensi besar.

1. Toprak Razgatlioglu Jalani Debut di MotoGP 2026

Toprak Razgatlioglu akan melakoni debutnya di MotoGP 2026. Pembalap 29 tahun itu akan bergabung dengan tim satelit Yamaha, Prima Pramac Racing.

Toprak Razgatlioglu 3 kali juara WSBK. (Foto: Instagram/@tr_tr54)
Toprak Razgatlioglu 3 kali juara WSBK. (Foto: Instagram/@tr_tr54)

Ia menggantikan Miguel Oliveira, dan bertandem dengan Jack Miller. Toprak Razgatlioglu langsung diperhitungkan meski berstatus sebagai pembalap baru.

Pasalnya, ia merupakan juara dunia tiga kali ajang World Superbike (WSBK) pada edisi 2021, 2024, dan 2025. Danilo Petrucci pun menilai demikian. Pembalap asal Italia itu sempat bersaing dengan Toprak Razgatlioglu di WSBK.

"Toprak (Razgatlioglu) akan menjadi pembalap yang kuat (di MotoGP)," kata Danilo Petrucci, Okezone mengutip dari Speedweek, Sabtu (3/1/2026).

2. Toprak Razgatlioglu Rusak Dominasi Ducati di MotoGP 2026?

Toprak Razgatlioglu nantinya diproyeksikan menyaingi Ducati yang sedang berjaya. Sekadar diketahui, tim pabrikan asal Italia itu mendominasi dalam empat musim terakhir.

 

