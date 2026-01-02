Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di Malaysia Open 2026, Nomor 1 Unggulan Tuan Rumah!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |07:54 WIB
5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di Malaysia Open 2026, Nomor 1 Unggulan Tuan Rumah!
Berikut lima pebulu tangkis supercantik yang main di Malaysia Open 2026 termasuk Polina Buhrova (Foto: Instagram/@buhrova.poly)
BERIKUT lima pebulu tangkis supercantik yang main di Malaysia Open 2026. Salah satunya adalah pemain ganda putri unggulan tuan rumah.

Seperti biasa, BWF World Tour akan dibuka dengan turnamen Malaysia Open. Ajang berlevel Super 1000 itu digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada 6-11 Januari 2026.

Ilustrasi bulu tangkis Shutterstock

Di antara daftar pemain, ada lima pebulu tangkis supercantik yang akan turun. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di Malaysia Open 2026

1. Pearly Tan

Pearly Tan

Pebulu tangkis satu ini merupakan kebanggaan tuan rumah. Pearly Tan akan kembali turun bersama pasangannya Thinaah Muralitharan.

Kali ini, mereka memasuki Malaysia Open 2026 dengan status unggulan kedua. Patut dinanti seperti apa penampilan Pearly Tan di depan publiknya sendiri.

2. Chiharu Shida

chiharu shida

Tentu tak lengkap membahas pebulu tangkis supercantik tanpa sosok asal Jepang ini. Shida akan kembali turun dengan Arisa Igarashi (Arisa Higashino).

Pemain berusia 28 tahun ini masih berusaha kembali ke puncak performa usai pisah dengan partner lamanya Nami Matsuyama. Saat ini, pasangan Igarashi/Shida duduk di posisi 23 ranking dunia BWF.

3. Polina Buhrova

Polina Buhrova (Foto: Instagram/@buhrova.poly)

Pebulu tangkis asal Ukraina ini akan turun di nomor ganda putri. Buhrova berpasangan dengan Yevheniia Kantemyr dan akan melawan Paulina Cybulska/Kornelia Marczak di babak pertama.

Perempuan berusia 21 tahun ini memiliki paras cantik khas Eropa Timur. Patut dinanti sejauh mana Buhrova/Kantemyr bisa melaju.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
