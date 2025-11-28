Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Raymond/Nikolaus Debut Super 1000!

Simak daftar wakil Indonesia di Malaysia Open 2026 di mana Raymond/Nikolaus debut di turnamen Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)

DAFTAR wakil Indonesia di Malaysia Open 2026 sudah diketahui. Ajang ini akan jadi pembuka BWF World Tour 2026 dan masuk kategori Super 1000.

Kompetisi bergengsi tersebut akan digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada 6–11 Januari 2026. Total ada 10 wakil yang didaftarkan PBSI.

1. Debut Super 1000

Di sektor tunggal putra, Indonesia mengandalkan Jonatan Christie (non-Pelatnas) dan Alwi Farhan untuk bersaing di level tertinggi awal musim. Keduanya menjadi tumpuan utama setelah tampil stabil sepanjang tahun.

Untuk tunggal putri, Indonesia kembali menurunkan Putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung. Keduanya diharapkan bisa memulai musim dengan performa yang lebih solid setelah melewati tahun kompetisi yang cukup padat.

Persaingan di ganda putra akan diwakili tiga pasangan, yaitu Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, serta Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Nama terakhir menjadi sorotan karena akan menjalani debut di turnamen Super 1000.

Indonesia hanya memiliki satu wakil di sektor ganda putri, yakni pasangan utama Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Mereka menjadi satu-satunya ganda putri yang tampil pada turnamen pembuka musim tersebut.