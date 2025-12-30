Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing Malaysia Open 2026: Gregoria Mariska Absen, Raymond/Nikolaus Langsung Lawan Sabar/Reza!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |15:26 WIB
Hasil Drawing Malaysia Open 2026: Gregoria Mariska Absen, Raymond/Nikolaus Langsung Lawan Sabar/Reza!
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

BWF telah resmi merilis hasil drawing Malaysia Open 2026 pada Selasa (30/12/2025). Kabar mengejutkan datang dari sektor tunggal putri Indonesia, di mana andalan utama Gregoria Mariska Tunjung dipastikan mundur dari turnamen level Super 1000 yang akan dihelat di Axiata Arena pada 6-11 Januari 2026 tersebut.

Sejatinya, Indonesia mengirim 10 wakil ke ajang bergengsi ini. Namun, dengan mundurnya Gregoria, skuad Merah Putih kini menyisakan sembilan wakil yang akan berjuang.

Hingga saat ini, PBSI belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ditariknya peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 tersebut dari kompetisi pembuka musim.

1. Tantangan Tunggal Putra dan Putri di Babak Awal

Terlepas dari itu, hasil undian pada sektor tunggal putra cukup menarik. Jonatan Christie akan menghadapi Lee Chia Hao asal Taiwan di babak 32 besar, sementara pemain muda Alwi Farhan harus langsung menantang jagoan Prancis, Alex Lanier. Pertarungan ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi Alwi di level senior.

Karena Gregoria mundur, maka sektor tunggal putri kini hanya akan bertumpu pada Putri Kusuma Wardani. Putri KW dijadwalkan bersua pemain asal Jepang, Manami Suizu, di babak pertama.

Hal serupa terjadi di ganda putri yang hanya menyisakan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari untuk menghadapi wakil India, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela.

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

2. Perang Saudara Ganda Putra dan Ujian Ganda Campuran

Perang saudara langsung tersaji pada sektor ganda putra melalui pertarungan antara pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin yang akan menantang seniornya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Sementara itu, duet Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan memulai langkah mereka dengan melawan pasangan Taiwan, Fang Chih Lee/Fang Jen Lee.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186574/simak_daftar_wakil_indonesia_di_malaysia_open_2026-6aiv_large.jpg
Daftar Wakil Indonesia di Malaysia Open 2026: Raymond/Nikolaus Debut Super 1000!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/40/3192390//jonatan_christie-jVmR_large.jpg
Kisah Jonatan Christie, Satu-satunya Wakil Indonesia yang Paling Gacor di BWF World Tour 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/40/3191862//gregoria_mariska_tunjung-bmDY_large.jpg
Kisah Perjuangan Gregoria Mariska Lawan Vertigo: Dari Jatuh Bangun hingga Pesan Menyentuh untuk Mikha Angelo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/40/3191298//christo_popov-nPvm_large.jpg
Kisah Christo Popov, Rival Berat Jonatan Christie yang Bikin Kejutan Sabet Gelar Juara BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/40/3191205//para_pebulu_tangkis_indonesia-IyMu_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Pasang Surut Bulu Tangkis Indonesia, Seret Gelar di BWF World Tour tapi Juara Umum SEA Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/40/3191146//sabar_karyaman_bersama_reza_pahlevi-nPtC_large.jpg
Sabar/Reza Ungkap Penyebab Takluk dai Kim/Seo di Semifinal BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement