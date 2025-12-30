Hasil Drawing Malaysia Open 2026: Gregoria Mariska Absen, Raymond/Nikolaus Langsung Lawan Sabar/Reza!

BWF telah resmi merilis hasil drawing Malaysia Open 2026 pada Selasa (30/12/2025). Kabar mengejutkan datang dari sektor tunggal putri Indonesia, di mana andalan utama Gregoria Mariska Tunjung dipastikan mundur dari turnamen level Super 1000 yang akan dihelat di Axiata Arena pada 6-11 Januari 2026 tersebut.

Sejatinya, Indonesia mengirim 10 wakil ke ajang bergengsi ini. Namun, dengan mundurnya Gregoria, skuad Merah Putih kini menyisakan sembilan wakil yang akan berjuang.

Hingga saat ini, PBSI belum memberikan keterangan resmi terkait alasan ditariknya peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 tersebut dari kompetisi pembuka musim.

1. Tantangan Tunggal Putra dan Putri di Babak Awal

Terlepas dari itu, hasil undian pada sektor tunggal putra cukup menarik. Jonatan Christie akan menghadapi Lee Chia Hao asal Taiwan di babak 32 besar, sementara pemain muda Alwi Farhan harus langsung menantang jagoan Prancis, Alex Lanier. Pertarungan ini diprediksi akan menjadi ujian berat bagi Alwi di level senior.

Karena Gregoria mundur, maka sektor tunggal putri kini hanya akan bertumpu pada Putri Kusuma Wardani. Putri KW dijadwalkan bersua pemain asal Jepang, Manami Suizu, di babak pertama.

Hal serupa terjadi di ganda putri yang hanya menyisakan Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari untuk menghadapi wakil India, Treesa Jolly/Gayatri Gopichand Pullela.

2. Perang Saudara Ganda Putra dan Ujian Ganda Campuran

Perang saudara langsung tersaji pada sektor ganda putra melalui pertarungan antara pasangan muda Raymond Indra/Nikolaus Joaquin yang akan menantang seniornya, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Sementara itu, duet Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri akan memulai langkah mereka dengan melawan pasangan Taiwan, Fang Chih Lee/Fang Jen Lee.