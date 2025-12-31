3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra yang Paling Sering Juara Indonesia Open, Nomor 1 Taufik Hidayat!

SEBANYAK 3 pebulu tangkis tunggal putra yang paling sering juara Indonesia Open akan diulas Okezone. Indonesia Open merupakan salah satu turnamen bulu tangkis paling bergengsi di dunia.

Dibilang begitu karena levelnya paling tinggi (Super 1000), bersanding dengan ajang-ajang beken lain seperti All England, Malaysia Open, dan China Open. Sayangnya, sudah lama wakil Indonesia di nomor tunggal putra tidak menjadi kampiun Indonesia Open.

Terakhir kali wakil Indonesia di nomor tunggal putra menjadi jawara Indonesia Open adalah Simon Santoso pada 2012. Meski begitu, pebulu tangkis Indonesia masih dominan jika bicara pebulu tangkis tunggal putra dengan gelar juara terbanyak di Indonesia Open.

Uniknya, ada tiga pebulu tangkis tunggal putra yang paling sering juara Indonesia Open dan mereka sama-sama memenangkan enam gelar. Lantas, siapa saja pebulu tangkis tunggal putra dimaksud?

Berikut 3 pebulu tangkis tunggal putra yang paling sering juara Indonesia Open:

1. Taufik Hidayat

Taufik Hidayat enam kali juara Indonesia Open pada 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hebatnya, gelar pertama didapat saat usia Taufik Hidayat baru 18 tahun.

Bertemu tunggal putra Indonesia lain, Budi Santoso, di partai puncak, Taufik Hidayat menang 17-14 dan 15-12. Lawan yang paling sering dikalahkan Taufik Hidayat di final Indonesia adalah Chen Hong (China), yakni pada 2002, 2003 dan 2004.