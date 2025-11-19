Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open

KISAH legenda bulu tangkis China, Lin Dan, menarik diulas. Juara Olimpiade dan dunia ini ternyata tak pernah menang di Indonesia Open.

Bahkan, Lin Dan sudah berulang kali mentas di turnamen bergengsi di Indonesia dengan level Super 1000 itu. Tetapi, usaha Lin Dan tak pernah berbuah manis.

1. Koleksi Banyak Gelar

Kiprah Lin Dan di dunia bulu tangkis tentunya sudah tak perlu diragukan lagi. Tunggal putra kelahiran 14 Oktober 1983 itu sudah berhasil merebut banyak sekali gelar juara.

Lin Dan bahkan dua kali meraih medali emas Olimpiade pada 2008 dan 2012. Kemudian, dia lima kali sabet gelar juara dunia, yakni pada 2006, 2007, 2009, 2011, dan 2013.

Untuk gelar BWF World Tour, Lin Dan berhasil taklukkan banyak ajang bergengsi hingga rutin naik podium pertama. Dia pernah juara di Korea Open, All England, China Masters, Denmark Open, Hong Kong Open, Swiss Open, China Open, French Open, BWF Super Series Finals, Australia Open, Malaysia Open, dan masih banyak lagi lainnya.

Tak heran, Lin Dan pernah menduduki peringkat 1 dunia dalam waktu lama. Dia total jadi raja bulu tangkis dunia selama 211 minggu. Karena ketangguhannya, dia turut masuk The Big 4 di dunia bulu tangkis.