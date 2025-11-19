Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |18:48 WIB
Kisah Legenda Bulu Tangkis China Lin Dan, Juara Olimpiade dan Dunia yang Tak Pernah Menang di Indonesia Open
Lin Dan kala berlaga. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH legenda bulu tangkis China, Lin Dan, menarik diulas. Juara Olimpiade dan dunia ini ternyata tak pernah menang di Indonesia Open.

Bahkan, Lin Dan sudah berulang kali mentas di turnamen bergengsi di Indonesia dengan level Super 1000 itu. Tetapi, usaha Lin Dan tak pernah berbuah manis.

Xie Xingfang dan Lin Dan

1. Koleksi Banyak Gelar

Kiprah Lin Dan di dunia bulu tangkis tentunya sudah tak perlu diragukan lagi. Tunggal putra kelahiran 14 Oktober 1983 itu sudah berhasil merebut banyak sekali gelar juara.

Lin Dan bahkan dua kali meraih medali emas Olimpiade pada 2008 dan 2012. Kemudian, dia lima kali sabet gelar juara dunia, yakni pada 2006, 2007, 2009, 2011, dan 2013.

Untuk gelar BWF World Tour, Lin Dan berhasil taklukkan banyak ajang bergengsi hingga rutin naik podium pertama. Dia pernah juara di Korea Open, All England, China Masters, Denmark Open, Hong Kong Open, Swiss Open, China Open, French Open, BWF Super Series Finals, Australia Open, Malaysia Open, dan masih banyak lagi lainnya.

Tak heran, Lin Dan pernah menduduki peringkat 1 dunia dalam waktu lama. Dia total jadi raja bulu tangkis dunia selama 211 minggu. Karena ketangguhannya, dia turut masuk The Big 4 di dunia bulu tangkis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184685/thet_htar_thuzar-YcvD_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thet Htar Thuzar, Tunggal Putri Myanmar yang Populer Berkat Dukungan Fans Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184627/pramudya_kusumawardana-NZLl_large.jpg
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Tinggal di Australia Merasa Bersalah karena Smashnya Kena Wajah Hendra Setiawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184597/indonesia_international_challenge_2025_ii-vzaD_large.jpg
Link Live Streaming Indonesia International Challenge 2025 II di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184553/zheng_siwei_dan_huang_yaqiong-4V5x_large.jpg
Kisah Kocak Pebulu Tangkis Zheng Siwei, Salah Pakai Baju Huang Yaqiong saat Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184519/berikut_pebulu_tangkis_dunia_yang_dijuluki_the_big_4-4yJ9_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Dunia yang Dijuluki The Big 4, Nomor 1 Taufik Hidayat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184233/winny_oktavina_kandow-19qX_large.jpg
Selamat! Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia Winny Oktavina Resmi Lepas Masa Lajang, Dipinang Eks Pemain Pelatnas PBSI
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement