HOME SPORTS NETTING

Kisah Pebulu Tangkis Siti Fadia dan Pramudya Kusumawardana, dari Teman Seperjuangan hingga Isu Kedekatan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |20:42 WIB
Kisah Pebulu Tangkis Siti Fadia dan Pramudya Kusumawardana, dari Teman Seperjuangan hingga Isu Kedekatan
Pebulutangkis ganda putri, Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

NAMA Siti Fadia Silva Ramadhanti pernah menjadi buah bibir di kalangan pencinta bulu tangkis Tanah Air karena kedekatannya dengan salah satu mantan pebulu tangkis Indonesia. Sosok pemain itu adalah Pramudya Kusumawardana.

1. Isu Kedekatan

Di luar urusan prestasi, publik sering kali mengaitkan Siti Fadia dengan sosok Pramudya Kusumawardana. Hubungan keduanya ternyata sudah terjalin sangat lama, jauh sebelum mereka menjadi bintang di level senior.

Keduanya memulai perjalanan dari akar yang sama di PB Djarum dan menembus gerbang Pelatnas PBSI secara bersamaan, yang membuat ikatan di antara mereka begitu kuat.

Kedekatan ini sering kali tertangkap kamera melalui interaksi manis di media sosial. Gaya berbalas komentar yang intens, saling memberikan semangat, hingga adanya panggilan spesial membuat para penggemar berspekulasi bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar rekan satu pelatnas.

Pramudya Kusumawardhana
Pramudya Kusumawardhana

Kedekatan mereka sejak level junior inilah yang membuat Pramudya dan Siti Fadia sangat akrab. Jadi, mereka dekat memang karena berjuang bersama semenjak masih berusaha menjadi pemain top dunia.

Kini, Pramudya telah menempuh jalan hidup yang berbeda dengan melanjutkan pendidikan dan berkarier di Australia. Meski Pramudya kini membela bendera Australia di ajang internasional seperti Australia Open, kisah keakrabannya dengan Fadia tetap menjadi memori yang mewarnai perjalanan mantan rekan Apriyani Rahayu tersebut.

 

