Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2025 Jadi Musim yang Buruk bagi Francesco Bagnaia, Bos Ducati Berharap Tahun Depan Berbeda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |01:01 WIB
MotoGP 2025 Jadi Musim yang Buruk bagi Francesco Bagnaia, Bos Ducati Berharap Tahun Depan Berbeda
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BOLOGNA – General Manager Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, angkat bicara mengenai merosotnya performa pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia sepanjang musim MotoGP 2025. Menurutnya, kegagalan pembalap utama tim pabrikan Italia tersebut dalam mempertahankan dominasinya tidak lepas dari faktor ketidakberuntungan yang terus membayangi di saat-asat krusial.

Tidak bisa dipungkiri Bagnaia mengalami masa sulit bersama Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu harus rela melihat rekan setimnya, Marc Marquez, langsung meraih gelar juara dunia pada musim perdananya bersama tim 'Si Merah'.

Situasi ini menjadi sorotan tajam mengingat dominasi Pecco dalam beberapa tahun terakhir.

1. Nasib Buruk

Bagnaia terlihat kesulitan beradaptasi dengan motor spesifikasi terbaru (GP25), yang dianggap kurang cocok dengan gaya balapnya dibandingkan model sebelumnya (GP24). Namun di luar kendala teknis tersebut, Dall’Igna menilai performa Pecco yang menurun juga dipengaruhi oleh rangkaian kejadian yang tidak menguntungkan di lintasan.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

“Tim ikut merasakan kesulitan Pecco, yang harus diakui, kurang beruntung. Terutama di bagian akhir kejuaraan, ia tidak mampu meraih semua hasil yang sebenarnya bisa didapat, bahkan dalam kondisi yang tidak ideal,” kata Dall’Igna, dikutip dari Corsedimoto, Rabu (31/12/2025).

“Tanpa diragukan lagi, segalanya seharusnya bisa berjalan berbeda, tetapi ketika ketidakberuntungan ikut campur, semuanya menjadi jauh lebih sulit, baik bagi tim maupun pembalap,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192669/jorge_martin-t3r5_large.jpg
Demi Kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2026, Aprilia Racing Minta Jorge Martin Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192704/marc_marquez-FN4o_large.jpg
3 Pembalap yang Diramal Jadi Pesaing Kuat Marc Marquez di MotoGP 2026, Nomor 1 Bakal Jadi Rival Terberat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192415/vr46_racing_team_disebut_sebut_akan_gabung_aprilia_sebagai_tim_satelit-TxX5_large.jpg
CEO Aprilia Racing Jawab Isu VR46 Gabung Jadi Tim Satelit di MotoGP 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192414/davide_tardozzi_hanya_bisa_tertawa_mendengar_rumor_akan_ditendang_jelang_motogp_2026-GwJ0_large.jpg
Davide Tardozzi Tertawa Dengar Rumor Bakal Ditendang Ducati Jelang MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192505/marc_marquez_menyebut_tiga_nama_yang_diprediksi_jadi_pesaing_terberatnya_di_motogp_2026-CSUQ_large.jpg
Marc Marquez Sebut 3 Pesaing Terberatnya di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/38/3192323/marco_bezzecchi_bakal_mengejutkan_ducati_corse_di_motogp_2026-JkWg_large.jpg
Aprilia Peringatkan Ducati, Marco Bezzecchi Siap Beri Kejutan di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement