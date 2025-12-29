Marc Marquez Sebut 3 Pesaing Terberatnya di MotoGP 2026

Marc Marquez menyebut tiga nama yang diprediksi jadi pesaing terberatnya di MotoGP 2026 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

MARC Marquez sadar MotoGP 2026 akan semakin berat buatnya. Ia langsung menyebut tiga nama yang diperkirakan bakal jadi pesaing untuk gelar juara dunia.

MotoGP 2025 berakhir manis dan pahit buat Marquez. Ia sukses menjadi juara dunia, gelar yang ketujuh di kelas premier, pada musim debut bersama Ducati Lenovo.

1. Berat

Sayangnya, musim 2025 harus diakhiri Marquez dengan cedera di bahu kanannya. Ia terjatuh usai senggolan dengan Marco Bezzecchi pada MotoGP Mandalika 2025, awal Oktober silam.

Karena itu, Marquez sadar beberapa seri awal MotoGP 2026 akan berat buatnya. Selain harus mengejar ketertingalan, ia yakin para pesaing tambah kuat.

“Setiap tahun itu berbeda. Entah sebagus apa Anda di musim sebelumnya, tidak berarti tahun depan akan sama atau bahkan lebih bagus,” papar Marquez, melansir dari Crash, Senin (29/12/2025).

“Biasanya akan lebih buruk saat start karena mata semua orang tertuju ke Anda. Saya harus bekerja keras sepanjang musim dingin ini untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin karena ada cukup banyak rival tangguh,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.