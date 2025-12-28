Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Pebulu Tangkis Dunia yang Unggul Rekor Pertemuan dari Susy Susanti, Nomor 1 Juara Olimpiade Sydney 2000!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |11:55 WIB
2 Pebulu Tangkis Dunia yang Unggul Rekor Pertemuan dari Susy Susanti, Nomor 1 Juara Olimpiade Sydney 2000!
Susy Susanti saat meraih emas Olimpiade Barcelona 1992. (Foto: Instagram/@susysusantiofficial)
A
A
A

SEBANYAK 2 pebulu tangkis dunia yang unggul rekor pertemuan dari Susy Susanti akan diulas Okezone. Susy Susanti merupakan salah satu legenda pebulu tangkis Indonesia.

Sepanjang kariernya, istri Alan Budikusuma ini sekali juara dunia (1993) dan sekali memenangkan medali emas Olimpiade Barcelona 1992. Sepanjang sejarah, ada sejumlah pebulu tangkis yang dicap sebagai rival abadi Susy Susanti.

Susy Susanti

Beberapa di antaranya Bang Soo-hyun (Korea Selatan), Ye Zhaoying (China) dan Huang Hua (China). Hebatnya, Susy Susanti unggul rekor pertemuan atas nama-nama di atas.

Dari 25 pertemuan dengan Bang Soo-hyun, Susy Susanti unggul dengan 19 kali menang dan hanya enam kalah. Sementara dengan Huang Hua, Susy Susanti menang sembilan kali dan hanya kalah empat kali.

Dari sekian pebulu tangkis top dunia, hanya ada dua pemain yang unggul rekor pertemuan atas Susy Susanti. Siapa saja?

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
