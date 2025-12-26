Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Natal Emosional Pelari Jarak Jauh Odekta Elvina, Dedikasikan Emas SEA Games 2025 untuk Korban Bencana di Kampung Halaman

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |16:42 WIB
Kisah Natal Emosional Pelari Jarak Jauh Odekta Elvina, Dedikasikan Emas SEA Games 2025 untuk Korban Bencana di Kampung Halaman
Pelari jarak jauh Indonesia, Odekta Elvina Naibaho. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
A
A
A

PERAYAAN Natal 2025 menjadi momen yang sangat kontras bagi pelari jarak jauh kebanggaan Indonesia, Odekta Elvina Naibaho yang sukses meraih medali emas SEA Games 2025. Di balik sukacita kepulangannya ke kampung halaman di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, terselip rasa haru yang mendalam.

Odekta memutuskan untuk merayakan lahirnya sang Juru Selamat sembari membagikan kasih bagi keluarga dan para korban bencana alam yang melanda tanah kelahirannya. Bagi seorang atlet nasional dengan jadwal kompetisi yang padat, bisa kembali ke pelukan keluarga adalah kemewahan tersendiri.

Namun, suasana Natal kali ini dirasakan jauh lebih sunyi akibat bencana yang melanda beberapa wilayah di Sumatera, termasuk kediaman kakaknya. Meski begitu, Odekta tetap bersyukur bisa beribadah bersama di gereja dan melihat ketulusan anak-anak di kampungnya yang tetap bersukacita di tengah keterbatasan.

1. Medali Emas SEA Games sebagai Kado Natal Terindah

Keberhasilan Odekta meraih medali emas pada nomor maraton di SEA Games 2025 Thailand lalu menjadi "kado" paling spesial yang ia bawa pulang. Turun di lintasan Run Happy and Healthy Bike Lane, Bangkok, pada 14 Desember lalu, ia mencatatkan waktu impresif 2 jam 43 menit 13 detik.

Prestasi ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan kabar segar yang ia persembahkan untuk membesarkan hati keluarga dan masyarakat Sidikalang.

Kisah Atlet Lari Odekta Naibaho, Sukses Cetak Sejarah Hattrick Emas Marathon di SEA Games 2025
Kisah Atlet Lari Odekta Naibaho, Sukses Cetak Sejarah Hattrick Emas Marathon di SEA Games 2025

"Keberhasilan saya di Thailand menjadi hadiah Natal, saya senang bisa membawa oleh-oleh kabar berita yang segar dengan meraih medali emas," ungkap Odekta, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Jumat (26/12/2025).

Baginya, prestasi tersebut adalah bentuk dedikasi nyata bagi Indonesia, khususnya bagi rekan-rekan di Sumatra yang sedang berjuang bangkit dari musibah. Ia ingin agar mereka tidak merasa terkesampingkan di masa-masa sulit ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
